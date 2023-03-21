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Аксенов пообещал, что заторов автомобилей у Крымского моста не будет
Аксенов пообещал, что заторов автомобилей у Крымского моста не будет - РИА Новости, 21.03.2023
Аксенов пообещал, что заторов автомобилей у Крымского моста не будет
Процедура досмотра автомобилей на Крымском мосту будет ускорена для увеличения его пропускной способности, пробок в этом туристическом сезоне быть не должно,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:46
2023-03-21T11:46
2023-03-21T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Процедура досмотра автомобилей на Крымском мосту будет ускорена для увеличения его пропускной способности, пробок в этом туристическом сезоне быть не должно, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Проводится хронометраж, как идет досмотр легковых автомобилей, к 1 апреля подведем полностью итоги – какая машина и какая процедура, сколько времени занимает оформление, – сказал Аксенов. – Были задержки, скопления машин, в основном из Краснодарского края на праздниках. А с точки зрения количества пропускаемых машин за единицу времени – мы эту задачу решим, добавим количество сил и средств". По его словам, как только работы будут закончены, процедуры отшлифованы, пробок на Крымском мосту, которые могут мешать туристам в этом сезоне, не останется. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Перемещение грузовиков производится через паромную переправу. Движение грузовых автомобилей с досмотром планируется возобновить по Крымскому мосту, заявил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он добавил, что основной задачей является обеспечение безопасности, этим занимается ФСБ.
https://ria.ru/20230319/krym-1858568133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Аксенов пообещал, что заторов автомобилей у Крымского моста не будет
Аксенов: процедура досмотра автомобилей на Крымском мосту будет ускорена