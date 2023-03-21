https://ria.ru/20230321/krizis-1859612872.html

Россия и КНР отметили важность безопасности при решении ситуации на Украине

Россия и КНР отметили важность безопасности при решении ситуации на Украине - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и КНР отметили важность безопасности при решении ситуации на Украине

Россия и Китай заявляют, что для решения украинского кризиса надо уважать озабоченности всех стран в области безопасности, текст совместного заявления... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:21

2023-03-21T20:21

2023-03-21T20:21

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай заявляют, что для решения украинского кризиса надо уважать озабоченности всех стран в области безопасности, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны отмечают, что для решения украинского кризиса необходимо уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности и предотвращать формирование блокового противостояния, прекратить действия, способствующие дальнейшему разжиганию конфликта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

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в мире, россия, китай, украина