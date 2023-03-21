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Россия и КНР отметили важность безопасности при решении ситуации на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
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20:21 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/krizis-1859612872.html
Россия и КНР отметили важность безопасности при решении ситуации на Украине
Россия и КНР отметили важность безопасности при решении ситуации на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР отметили важность безопасности при решении ситуации на Украине
Россия и Китай заявляют, что для решения украинского кризиса надо уважать озабоченности всех стран в области безопасности, текст совместного заявления... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:21
2023-03-21T20:21
в мире
россия
китай
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай заявляют, что для решения украинского кризиса надо уважать озабоченности всех стран в области безопасности, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны отмечают, что для решения украинского кризиса необходимо уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности и предотвращать формирование блокового противостояния, прекратить действия, способствующие дальнейшему разжиганию конфликта", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, китай, украина
В мире, Россия, Китай, Украина
Россия и КНР отметили важность безопасности при решении ситуации на Украине

Россия и Китай заявили, что для решения кризиса на Украине надо уважать безопасность стран

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай заявляют, что для решения украинского кризиса надо уважать озабоченности всех стран в области безопасности, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
"Стороны отмечают, что для решения украинского кризиса необходимо уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности и предотвращать формирование блокового противостояния, прекратить действия, способствующие дальнейшему разжиганию конфликта", - говорится в сообщении.
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