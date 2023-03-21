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Россия отметила готовность Китая урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 21.03.2023
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19:32 21.03.2023 (обновлено: 19:54 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/krizis-1859598668.html
Россия отметила готовность Китая урегулировать украинский кризис
Россия отметила готовность Китая урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 21.03.2023
Россия отметила готовность Китая урегулировать украинский кризис
Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:32
2023-03-21T19:54
в мире
китай
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля."Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса и конструктивные соображения, изложенные в составленном Китайской Стороной документе "О позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230321/britaniya-1859404775.html
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в мире, китай, россия
В мире, Китай, Россия
Россия отметила готовность Китая урегулировать украинский кризис

Россия в совместном заявлении отметила готовность Китая урегулировать украинский кризис

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса и конструктивные соображения, изложенные в составленном Китайской Стороной документе "О позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении.
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