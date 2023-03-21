https://ria.ru/20230321/krizis-1859598668.html

Россия отметила готовность Китая урегулировать украинский кризис

Россия отметила готовность Китая урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 21.03.2023

Россия отметила готовность Китая урегулировать украинский кризис

Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:32

2023-03-21T19:32

2023-03-21T19:54

в мире

китай

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля."Россия приветствует готовность Китая играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса и конструктивные соображения, изложенные в составленном Китайской Стороной документе "О позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230321/britaniya-1859404775.html

китай

россия

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