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Гостей в Кремле угощали карельской форелью и камчатским крабом - РИА Новости, 21.03.2023
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21:53 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/kreml-1859630298.html
Гостей в Кремле угощали карельской форелью и камчатским крабом
Гостей в Кремле угощали карельской форелью и камчатским крабом - РИА Новости, 21.03.2023
Гостей в Кремле угощали карельской форелью и камчатским крабом
Гостей государственного обеда от имени президента РФ Владимира Путина, который прошёл в Грановитой палате Кремля для участников российско-китайских переговоров... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:53
2023-03-21T21:53
москва
россия
владимир путин
общество
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Москва, 21 мар - РИА Новости. Гостей государственного обеда от имени президента РФ Владимира Путина, который прошёл в Грановитой палате Кремля для участников российско-китайских переговоров и приглашённых гостей, угощали салатом с карельской форелью, крокетами с камчатским крабом, мурманским палтусом и мраморной говядиной, по запросу гостям предлагали постное меню. Гостям приёма были предложены салат с карельской форелью и свежими огурцами, крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томленой уткой. Также участников приёма угощали цитрусовым шербетом и малиновым муссом. На выбор был предложен мурманский палтус на овощном жюльене или стейк из мраморной говядины с копчёным пюре. Также к столу подавали вино "Усадьба Дивноморское" с западного и восточного склонов.
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москва, россия, владимир путин, общество
Москва, Россия, Владимир Путин, Общество
Гостей в Кремле угощали карельской форелью и камчатским крабом

Гостей в Кремле по случаю визита лидера КНР угощали карельской форелью и камчатским крабом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 21 мар - РИА Новости. Гостей государственного обеда от имени президента РФ Владимира Путина, который прошёл в Грановитой палате Кремля для участников российско-китайских переговоров и приглашённых гостей, угощали салатом с карельской форелью, крокетами с камчатским крабом, мурманским палтусом и мраморной говядиной, по запросу гостям предлагали постное меню.
Гостям приёма были предложены салат с карельской форелью и свежими огурцами, крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томленой уткой. Также участников приёма угощали цитрусовым шербетом и малиновым муссом. На выбор был предложен мурманский палтус на овощном жюльене или стейк из мраморной говядины с копчёным пюре.
Также к столу подавали вино "Усадьба Дивноморское" с западного и восточного склонов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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