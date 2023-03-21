https://ria.ru/20230321/kreml-1859630298.html

Гостей в Кремле угощали карельской форелью и камчатским крабом

Гостей в Кремле угощали карельской форелью и камчатским крабом - РИА Новости, 21.03.2023

Гостей в Кремле угощали карельской форелью и камчатским крабом

Гостей государственного обеда от имени президента РФ Владимира Путина, который прошёл в Грановитой палате Кремля для участников российско-китайских переговоров... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:53

2023-03-21T21:53

2023-03-21T21:53

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Москва, 21 мар - РИА Новости. Гостей государственного обеда от имени президента РФ Владимира Путина, который прошёл в Грановитой палате Кремля для участников российско-китайских переговоров и приглашённых гостей, угощали салатом с карельской форелью, крокетами с камчатским крабом, мурманским палтусом и мраморной говядиной, по запросу гостям предлагали постное меню. Гостям приёма были предложены салат с карельской форелью и свежими огурцами, крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томленой уткой. Также участников приёма угощали цитрусовым шербетом и малиновым муссом. На выбор был предложен мурманский палтус на овощном жюльене или стейк из мраморной говядины с копчёным пюре. Также к столу подавали вино "Усадьба Дивноморское" с западного и восточного склонов.

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москва, россия, владимир путин, общество