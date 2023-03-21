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Жителя Омска задержали за кражу автомата с конфетами - РИА Новости, 21.03.2023
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14:57 21.03.2023 (обновлено: 15:20 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/krazha-1859489567.html
Жителя Омска задержали за кражу автомата с конфетами
Жителя Омска задержали за кражу автомата с конфетами - РИА Новости, 21.03.2023
Жителя Омска задержали за кражу автомата с конфетами
Полиция задержали 46-летнего омича, который украл автомат с конфетами из торгового центра и спрятался с ним в подъезде, сообщает областная полиция во вторник. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:57
2023-03-21T15:20
происшествия
омск
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ОМСК, 21 мар - РИА Новости. Полиция задержали 46-летнего омича, который украл автомат с конфетами из торгового центра и спрятался с ним в подъезде, сообщает областная полиция во вторник. О странном человеке в подъезде в ОВД сообщили жители дома на улице Труда: выехавшие по вызову сотрудники задержали мужчину, державшего явно откуда-то унесенный автомат с конфетами. Как аппарат оказался в его руках, он пояснить не смог. "В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции выяснили, что рано утром 46-летний фигурант, ранее судимый за имущественные преступления, зашел в торговый комплекс на улице Котельникова в Омске. Магазины были еще закрыты, посетителей не было. В коридоре он заметил автомат со сладостями и похитил его", - говорится в релизе. Владелец автомата оценил ущерб в 12 тысяч рублей. На любителя сладкого возбудили уголовное дело по статье "Кража", а аппарат вернули хозяину. Успел ли мужчина съесть какую-то часть конфет, не уточняется.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
Жителя Омска задержали за кражу автомата с конфетами

МВД: жителя Омска задержали за кражу автомата с конфетами из торгового центра

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 21 мар - РИА Новости. Полиция задержали 46-летнего омича, который украл автомат с конфетами из торгового центра и спрятался с ним в подъезде, сообщает областная полиция во вторник.
О странном человеке в подъезде в ОВД сообщили жители дома на улице Труда: выехавшие по вызову сотрудники задержали мужчину, державшего явно откуда-то унесенный автомат с конфетами. Как аппарат оказался в его руках, он пояснить не смог.
"В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции выяснили, что рано утром 46-летний фигурант, ранее судимый за имущественные преступления, зашел в торговый комплекс на улице Котельникова в Омске. Магазины были еще закрыты, посетителей не было. В коридоре он заметил автомат со сладостями и похитил его", - говорится в релизе.
Владелец автомата оценил ущерб в 12 тысяч рублей. На любителя сладкого возбудили уголовное дело по статье "Кража", а аппарат вернули хозяину. Успел ли мужчина съесть какую-то часть конфет, не уточняется.
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