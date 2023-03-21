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Россия и Китай выступили против превращения космоса в арену конфронтации - РИА Новости, 21.03.2023
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20:18 21.03.2023 (обновлено: 20:27 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/kosmos-1859612064.html
Россия и Китай выступили против превращения космоса в арену конфронтации
Россия и Китай выступили против превращения космоса в арену конфронтации - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай выступили против превращения космоса в арену конфронтации
Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:18
2023-03-21T20:27
космос - риа наука
китай
москва
пекин
в мире
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации и будут противодействовать активности, направленной на достижение военного превосходства и его использования для проведения боевых операций", - говорится в заявлении."Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе, размещения оружия в космическом пространстве и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859609270.html
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космос - риа наука, китай, москва, пекин, в мире, россия
Космос - РИА Наука, Китай, Москва, Пекин, В мире, Россия
Россия и Китай выступили против превращения космоса в арену конфронтации

Россия и Китай выступили против превращения космоса в арену вооруженной конфронтации

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / 1xpert, Depositphotos / JohanSwanepoelКвантовый спутник "Мо-Цзы"
Квантовый спутник Мо-Цзы - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / 1xpert, Depositphotos / JohanSwanepoel
Квантовый спутник "Мо-Цзы". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации и будут противодействовать активности, направленной на достижение военного превосходства и его использования для проведения боевых операций", - говорится в заявлении.
"Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе, размещения оружия в космическом пространстве и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - также говорится в сообщении.
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