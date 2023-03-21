https://ria.ru/20230321/kosmos-1859612064.html

Россия и Китай выступили против превращения космоса в арену конфронтации

Россия и Китай выступили против превращения космоса в арену конфронтации - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай выступили против превращения космоса в арену конфронтации

Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:18

2023-03-21T20:18

2023-03-21T20:27

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации и будут противодействовать активности, направленной на достижение военного превосходства и его использования для проведения боевых операций", - говорится в заявлении."Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе, размещения оружия в космическом пространстве и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859609270.html

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космос - риа наука, китай, москва, пекин, в мире, россия