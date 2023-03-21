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Исследование выявило соотношение цен на западную и российскую косметику - РИА Новости, 21.03.2023
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06:06 21.03.2023 (обновлено: 07:21 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/kosmetika-1859344186.html
Исследование выявило соотношение цен на западную и российскую косметику
Исследование выявило соотношение цен на западную и российскую косметику - РИА Новости, 21.03.2023
Исследование выявило соотношение цен на западную и российскую косметику
Западная косметика в среднем обходится российскому потребителю на 25% дороже отечественной: средний чек на нее по итогам зимы составил 370 рублей, тогда как по... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T06:06
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общество
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Западная косметика в среднем обходится российскому потребителю на 25% дороже отечественной: средний чек на нее по итогам зимы составил 370 рублей, тогда как по местным производителям этот показатель зафиксирован на отметке в 296 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт". "Средний чек одной покупки косметики российских брендов минувшей зимой составил 296 рублей. Он незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021-2022 годов, когда составлял 240 рублей", - подсчитали аналитики. При этом, по их данным, "средний чек одной покупки косметических средств американских и европейских брендов выше, чем российских. Минувшей зимой он вырос до 370 рублей с 289 рублей годом ранее". Авторы исследования также выяснили, что на отечественные бренды в декабре 2022 года – феврале 2023 года пришлось 39% покупок (годом ранее доля была лишь 27%). Тем не менее, лидируют по-прежнему американские и европейские производители косметики с долей 61%. Однако, по данным аналитиков, их показатели заметно снизились. Так, зимой 2021-2022 эта доля была заметно больше – 72%. "На росте доли покупок отечественных производителей мог сказаться повысившийся интерес россиян к ним. В ассортименте магазинов косметики все чаще встречаются эко-товары, созданные на основе проверенных веками традиционных рецептов красоты, из местных природных натуральных компонентов", - заключили авторы исследования.
https://ria.ru/20230116/kosmetika-1845276872.html
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общество, россия
Общество, Россия
Исследование выявило соотношение цен на западную и российскую косметику

"Русский Стандарт": западная косметика в среднем обходится на 25% дороже российской

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМагазин косметики
Магазин косметики - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Магазин косметики. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Западная косметика в среднем обходится российскому потребителю на 25% дороже отечественной: средний чек на нее по итогам зимы составил 370 рублей, тогда как по местным производителям этот показатель зафиксирован на отметке в 296 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт".
"Средний чек одной покупки косметики российских брендов минувшей зимой составил 296 рублей. Он незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021-2022 годов, когда составлял 240 рублей", - подсчитали аналитики.
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При этом, по их данным, "средний чек одной покупки косметических средств американских и европейских брендов выше, чем российских. Минувшей зимой он вырос до 370 рублей с 289 рублей годом ранее".
Авторы исследования также выяснили, что на отечественные бренды в декабре 2022 года – феврале 2023 года пришлось 39% покупок (годом ранее доля была лишь 27%). Тем не менее, лидируют по-прежнему американские и европейские производители косметики с долей 61%. Однако, по данным аналитиков, их показатели заметно снизились. Так, зимой 2021-2022 эта доля была заметно больше – 72%.
"На росте доли покупок отечественных производителей мог сказаться повысившийся интерес россиян к ним. В ассортименте магазинов косметики все чаще встречаются эко-товары, созданные на основе проверенных веками традиционных рецептов красоты, из местных природных натуральных компонентов", - заключили авторы исследования.
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