https://ria.ru/20230321/koronavirus-1859395107.html
В России за сутки госпитализировали 1541 заболевшего COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1541 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1541 заболевшего COVID-19
Более 9 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:04
2023-03-21T11:04
2023-03-21T11:04
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 9 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 541 человек, на 152,6% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 74 субъектах, снижение - в 6 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 13 345 человек, или на 55,3% больше в сравнении с 20 марта 2023 года. Выявлено 9 373 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1541 заболевшего COVID-19
В России за сутки выявили 9373 случая COVID-19, выздоровели 13 345, умерли 34 человека