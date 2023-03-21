https://ria.ru/20230321/koronavirus-1859395107.html

В России за сутки госпитализировали 1541 заболевшего COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1541 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1541 заболевшего COVID-19

Более 9 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:04

2023-03-21T11:04

2023-03-21T11:04

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коронавирус covid-19

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распространение коронавируса

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 9 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 541 человек, на 152,6% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 74 субъектах, снижение - в 6 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 13 345 человек, или на 55,3% больше в сравнении с 20 марта 2023 года. Выявлено 9 373 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса