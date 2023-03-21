https://ria.ru/20230321/koronavirus-1859328391.html

В США рассекретят разведданные о происхождении коронавируса

В США рассекретят разведданные о происхождении коронавируса - РИА Новости, 21.03.2023

В США рассекретят разведданные о происхождении коронавируса

Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, предписывающий главе национальной разведки рассекретить часть имеющихся данных об истоках происхождения... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T00:13

2023-03-21T00:13

2023-03-21T01:28

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фбр

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, предписывающий главе национальной разведки рассекретить часть имеющихся данных об истоках происхождения коронавируса, сообщил Белый дом. "Президент подписал "Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года", который требует от директора национальной разведки рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса", - сообщили в американской администрации. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты. В начале марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления ФБР США о лабораторном происхождении коронавируса, подчеркнула, что Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19.

https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857679031.html

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в мире, сша, китай, ухань, джо байден, воз, фбр, коронавирус covid-19