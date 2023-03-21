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В США рассекретят разведданные о происхождении коронавируса - РИА Новости, 21.03.2023
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00:13 21.03.2023 (обновлено: 01:28 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/koronavirus-1859328391.html
В США рассекретят разведданные о происхождении коронавируса
В США рассекретят разведданные о происхождении коронавируса - РИА Новости, 21.03.2023
В США рассекретят разведданные о происхождении коронавируса
Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, предписывающий главе национальной разведки рассекретить часть имеющихся данных об истоках происхождения... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:13
2023-03-21T01:28
в мире
сша
китай
ухань
джо байден
воз
фбр
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, предписывающий главе национальной разведки рассекретить часть имеющихся данных об истоках происхождения коронавируса, сообщил Белый дом. "Президент подписал "Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года", который требует от директора национальной разведки рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса", - сообщили в американской администрации. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты. В начале марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления ФБР США о лабораторном происхождении коронавируса, подчеркнула, что Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19.
https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857679031.html
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в мире, сша, китай, ухань, джо байден, воз, фбр, коронавирус covid-19
В мире, США, Китай, Ухань, Джо Байден, ВОЗ, ФБР, Коронавирус COVID-19
В США рассекретят разведданные о происхождении коронавируса

Байден подписал закон с требованием рассекретить разведданные о происхождении коронавируса

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, предписывающий главе национальной разведки рассекретить часть имеющихся данных об истоках происхождения коронавируса, сообщил Белый дом.
"Президент подписал "Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года", который требует от директора национальной разведки рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса", - сообщили в американской администрации.
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ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.
В начале марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления ФБР США о лабораторном происхождении коронавируса, подчеркнула, что Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19.
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В миреСШАКитайУханьДжо БайденВОЗФБРКоронавирус COVID-19
 
 
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