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Россия согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией даты консультаций - РИА Новости, 21.03.2023
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07:46 21.03.2023 (обновлено: 07:50 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/konsultatsii-1859348901.html
Россия согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией даты консультаций
Россия согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией даты консультаций - РИА Новости, 21.03.2023
Россия согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией даты консультаций
РФ согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией график предстоящих четырехсторонних консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, пока конкретных... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T07:46
2023-03-21T07:50
в мире
турция
сирия
россия
михаил богданов
мевлют чавушоглу
башар асад
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией график предстоящих четырехсторонних консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, пока конкретных дат нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона предложила перенести встречу делегаций Турции, РФ, Ирана и Сирии в Москве, Анкара согласилась с предложением. "У нас ничего еще не было согласовано, так что и переносить пока нечего", - пояснил Богданов. Он отметил, что речь идет о четырехсторонних консультациях на уровне замминистров, цель которых подготовить встречу министров иностранных дел. Ранее турецкий гостелеканал TRT Haber сообщил, что встреча делегаций пройдет в Москве 15-16 марта. Позже другой турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций по сирийскому урегулированию перенесена по техническим причинам. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
https://ria.ru/20230321/iran-1859348164.html
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в мире, турция, сирия, россия, михаил богданов, мевлют чавушоглу, башар асад
В мире, Турция, Сирия, Россия, Михаил Богданов, Мевлют Чавушоглу, Башар Асад
Россия согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией даты консультаций

Богданов: Россия согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией даты консультаций

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ согласовывает с Сирией, Ираном и Турцией график предстоящих четырехсторонних консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, пока конкретных дат нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона предложила перенести встречу делегаций Турции, РФ, Ирана и Сирии в Москве, Анкара согласилась с предложением.
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"У нас ничего еще не было согласовано, так что и переносить пока нечего", - пояснил Богданов.
Он отметил, что речь идет о четырехсторонних консультациях на уровне замминистров, цель которых подготовить встречу министров иностранных дел.
«
"Мы исходим из того, что она должна состояться чем быстрее, тем лучше. Но есть графики работы у наших коллег, и сирийцев, и турок, и иранцев. Пока даты конкретной нет, продолжим согласовывать", - сказал Богданов.
Ранее турецкий гостелеканал TRT Haber сообщил, что встреча делегаций пройдет в Москве 15-16 марта. Позже другой турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций по сирийскому урегулированию перенесена по техническим причинам.
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Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
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