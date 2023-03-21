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"Обречены на гибель". В США Байдену задали неудобный вопрос об Украине - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 21.03.2023 (обновлено: 16:38 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/konflikt-1859501243.html
"Обречены на гибель". В США Байдену задали неудобный вопрос об Украине
"Обречены на гибель". В США Байдену задали неудобный вопрос об Украине - РИА Новости, 21.03.2023
"Обречены на гибель". В США Байдену задали неудобный вопрос об Украине
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что главный вопрос, над которым сейчас должен думать президент... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:19
2023-03-21T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что главный вопрос, над которым сейчас должен думать президент США Джо Байден — это как выйти из украинского кризиса на фоне тяжелого положения ВСУ."Этот конфликт складывается не лучшим образом для Запада. Я считаю, что президент Байден и его советники прекрасно осознают это. Вопрос состоит в том, как они будут выходить из него?" — спросил он.По словам военного, ВСУ находятся в критическом положении и не смогут продержаться долго. Такое положение вызвано тем, что Украина совершает слишком много ошибок на театре военных действий, фактически обрекая себя на смерть, пояснил Макгрегор."Они (администрация Байдена. — Прим. ред.) не хотят говорить правду. Все продолжают придерживаться версии, что Киев все делает правильно и в конечном итоге одержит победу. &lt;…&gt; Это все вздор", — поделился своим мнением эксперт.При этом спикер полагает, что единственный способ для Соединенных Штатов завершить украинский кризис — это обратиться к России с предложением начать переговоры без предварительных договоренностей. Однако вне зависимости от действий Запада на данном этапе, они потеряют все то, что они намеревались получить от этого конфликта, подытожил полковник.
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859482467.html
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сша
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Обречены на гибель". В США Байдену задали неудобный вопрос об Украине

Полковник ВС США Макгрегор: Украина совершает слишком много ошибок, обрекая себя на смерть

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что главный вопрос, над которым сейчас должен думать президент США Джо Байден — это как выйти из украинского кризиса на фоне тяжелого положения ВСУ.
"Этот конфликт складывается не лучшим образом для Запада. Я считаю, что президент Байден и его советники прекрасно осознают это. Вопрос состоит в том, как они будут выходить из него?" — спросил он.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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Вчера, 14:42
По словам военного, ВСУ находятся в критическом положении и не смогут продержаться долго. Такое положение вызвано тем, что Украина совершает слишком много ошибок на театре военных действий, фактически обрекая себя на смерть, пояснил Макгрегор.
"Они (администрация Байдена. — Прим. ред.) не хотят говорить правду. Все продолжают придерживаться версии, что Киев все делает правильно и в конечном итоге одержит победу. <…> Это все вздор", — поделился своим мнением эксперт.
При этом спикер полагает, что единственный способ для Соединенных Штатов завершить украинский кризис — это обратиться к России с предложением начать переговоры без предварительных договоренностей. Однако вне зависимости от действий Запада на данном этапе, они потеряют все то, что они намеревались получить от этого конфликта, подытожил полковник.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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