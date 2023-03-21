https://ria.ru/20230321/konflikt-1859501243.html

"Обречены на гибель". В США Байдену задали неудобный вопрос об Украине

"Обречены на гибель". В США Байдену задали неудобный вопрос об Украине - РИА Новости, 21.03.2023

"Обречены на гибель". В США Байдену задали неудобный вопрос об Украине

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что главный вопрос, над которым сейчас должен думать президент... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:19

2023-03-21T15:19

2023-03-21T16:38

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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киев

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что главный вопрос, над которым сейчас должен думать президент США Джо Байден — это как выйти из украинского кризиса на фоне тяжелого положения ВСУ."Этот конфликт складывается не лучшим образом для Запада. Я считаю, что президент Байден и его советники прекрасно осознают это. Вопрос состоит в том, как они будут выходить из него?" — спросил он.По словам военного, ВСУ находятся в критическом положении и не смогут продержаться долго. Такое положение вызвано тем, что Украина совершает слишком много ошибок на театре военных действий, фактически обрекая себя на смерть, пояснил Макгрегор."Они (администрация Байдена. — Прим. ред.) не хотят говорить правду. Все продолжают придерживаться версии, что Киев все делает правильно и в конечном итоге одержит победу. <…> Это все вздор", — поделился своим мнением эксперт.При этом спикер полагает, что единственный способ для Соединенных Штатов завершить украинский кризис — это обратиться к России с предложением начать переговоры без предварительных договоренностей. Однако вне зависимости от действий Запада на данном этапе, они потеряют все то, что они намеревались получить от этого конфликта, подытожил полковник.

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859482467.html

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859449601.html

сша

украина

киев

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в мире, сша, украина, киев, джо байден, вооруженные силы украины