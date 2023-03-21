https://ria.ru/20230321/kitay-1859596154.html
Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая"
Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая" - РИА Новости, 21.03.2023
Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая"
Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая" и признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:26
2023-03-21T19:26
2023-03-21T19:48
в мире
тайвань
китай
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая" и признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля."Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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в мире, тайвань, китай, россия
В мире, Тайвань, Китай, Россия
Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая"
Россия подтвердила приверженность принципу одного Китая, считая Тайвань частью страны
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая" и признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности", - говорится в документе.
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