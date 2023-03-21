https://ria.ru/20230321/kitay-1859496368.html

АТОР просит возобновить групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией

АТОР просит возобновить групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией - РИА Новости, 21.03.2023

АТОР просит возобновить групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией

Ассоциация туроператоров подготовила запрос в Минэкономразвития, МИД РФ и Комитет по туризму Москвы относительно перспектив и сроков возобновления действия... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:34

2023-03-21T16:34

2023-03-21T16:34

туризм

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туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров подготовила запрос в Минэкономразвития, МИД РФ и Комитет по туризму Москвы относительно перспектив и сроков возобновления действия групповых поездок китайских и российских туристов по безвизовым спискам туроператоров, сообщает АТОР.Эксперты уточняют, что информации о том, когда соглашение реально, а не декларативно, заработает, пока нет. Российская сторона неоднократно сообщала, что процесс "находится на финальной стадии", но даты возобновления действия соглашения так и не названы.В АТОР поясняют, что Китай – самый перспективный рынок для въездного туризма России. Заявки от путешественников есть, но все ждут возобновления именно въезда по групповым спискам туроператоров."Гости из Китая хотят ехать уже в конце апреля, но местные компании готовы начать формирование групп сразу же после открытия безвизового обмена", – говорит Александр Курносов, вице-президент АТОР, заместитель генерального директора туроператора "Академсервис".

https://ria.ru/20230321/kitay-1859396967.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, ассоциация туроператоров россии (атор)