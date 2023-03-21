https://ria.ru/20230321/kitay-1859496368.html
АТОР просит возобновить групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией
АТОР просит возобновить групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией - РИА Новости, 21.03.2023
АТОР просит возобновить групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией
Ассоциация туроператоров подготовила запрос в Минэкономразвития, МИД РФ и Комитет по туризму Москвы относительно перспектив и сроков возобновления действия... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:34
2023-03-21T16:34
2023-03-21T16:34
туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров подготовила запрос в Минэкономразвития, МИД РФ и Комитет по туризму Москвы относительно перспектив и сроков возобновления действия групповых поездок китайских и российских туристов по безвизовым спискам туроператоров, сообщает АТОР.Эксперты уточняют, что информации о том, когда соглашение реально, а не декларативно, заработает, пока нет. Российская сторона неоднократно сообщала, что процесс "находится на финальной стадии", но даты возобновления действия соглашения так и не названы.В АТОР поясняют, что Китай – самый перспективный рынок для въездного туризма России. Заявки от путешественников есть, но все ждут возобновления именно въезда по групповым спискам туроператоров."Гости из Китая хотят ехать уже в конце апреля, но местные компании готовы начать формирование групп сразу же после открытия безвизового обмена", – говорит Александр Курносов, вице-президент АТОР, заместитель генерального директора туроператора "Академсервис".
https://ria.ru/20230321/kitay-1859396967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, китай, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
АТОР просит возобновить групповые безвизовые поездки между Китаем и Россией
АТОР подготовила запрос в МЭР и МИД о групповых безвизовых поездках между Россией и Китаем
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости
. Ассоциация туроператоров подготовила запрос в Минэкономразвития, МИД РФ и Комитет по туризму Москвы относительно перспектив и сроков возобновления действия групповых поездок китайских и российских туристов по безвизовым спискам туроператоров, сообщает
АТОР.
Эксперты уточняют, что информации о том, когда соглашение реально, а не декларативно, заработает, пока нет. Российская сторона неоднократно сообщала, что процесс "находится на финальной стадии", но даты возобновления действия соглашения так и не названы.
В АТОР поясняют, что Китай – самый перспективный рынок для въездного туризма России. Заявки от путешественников есть, но все ждут возобновления именно въезда по групповым спискам туроператоров.
"Гости из Китая хотят ехать уже в конце апреля, но местные компании готовы начать формирование групп сразу же после открытия безвизового обмена", – говорит Александр Курносов, вице-президент АТОР, заместитель генерального директора туроператора "Академсервис".
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