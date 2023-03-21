https://ria.ru/20230321/kitay-1859396967.html
Эксперты рассказали, когда может открыться китайский курорт Хайнань
Эксперты рассказали, когда может открыться китайский курорт Хайнань - РИА Новости, 21.03.2023
Эксперты рассказали, когда может открыться китайский курорт Хайнань
Поездки между Россией и Китаем пока носят деловой, а не туристический характер, некоторые эксперты уверены, что до сентября рейсов из России на китайский курорт РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:13
2023-03-21T12:13
2023-03-21T13:18
туризм
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туризм
туристы
китай
хайнань
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Поездки между Россией и Китаем пока носят деловой, а не туристический характер, некоторые эксперты уверены, что до сентября рейсов из России на китайский курорт Хайнань не будет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Китайские консульства начали выдачу виз россиянам, но на данный момент ближайший "слот" на подачу – конец апреля 2023 года. Абсолютное большинство соискателей – деловые путешественники. Экскурсионный поток в КНР пока не возобновился, а китайские путешественники ждут, когда снова появится возможность въезжать по спискам туроператоров", – сообщили в АТОР. В ассоциации отметили, что компании сейчас получают большое количество запросов на путевки в Китай. Большинство потенциальных туристов интересуется пляжным отдыхом на острове Хайнань. Но при отсутствии прямых рейсов сейчас организовать такое путешествие фактически невозможно, констатируют в ассоциации. Въезд на Хайнань для граждан России "условно безвизовый", и в "доковидное" время можно было прилетать туда в составе групп по спискам российских туроператоров, но этот механизм действовал при наличии прямых чартерных рейсов, поясняют в АТОР. "Сейчас пока что чартеров не ожидается – в том числе из-за нехватки самолетов у российских перевозчиков. Китайская сторона также пока не анонсировала даже прямые регулярные полеты в Россию c острова Хайнань. Более того, ряд туроператоров рассказывает, что их принимающие партнеры на острове уверены – до сентября рейсов из России вообще не будет", – добавили в АТОР. "Китайские туристы тоже уже готовы ехать в Россию. Но соглашение о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров (так называемый безвизовый режим для групп) до сих пор не действует", – заключили в ассоциации.
https://ria.ru/20230320/vizy-1859182036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, китай, хайнань, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Хайнань, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, когда может открыться китайский курорт Хайнань
АТОР: китайский курорт Хайнань откроется не раньше сентября, считают туроператоры
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Поездки между Россией и Китаем пока носят деловой, а не туристический характер, некоторые эксперты уверены, что до сентября рейсов из России на китайский курорт Хайнань не будет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Китайские консульства начали выдачу виз россиянам, но на данный момент ближайший "слот" на подачу – конец апреля 2023 года. Абсолютное большинство соискателей – деловые путешественники. Экскурсионный поток в КНР пока не возобновился, а китайские путешественники ждут, когда снова появится возможность въезжать по спискам туроператоров", – сообщили в АТОР.
В ассоциации отметили, что компании сейчас получают большое количество запросов на путевки в Китай. Большинство потенциальных туристов интересуется пляжным отдыхом на острове Хайнань
. Но при отсутствии прямых рейсов сейчас организовать такое путешествие фактически невозможно, констатируют в ассоциации.
Въезд на Хайнань для граждан России "условно безвизовый", и в "доковидное" время можно было прилетать туда в составе групп по спискам российских туроператоров, но этот механизм действовал при наличии прямых чартерных рейсов, поясняют в АТОР.
"Сейчас пока что чартеров не ожидается – в том числе из-за нехватки самолетов у российских перевозчиков. Китайская сторона также пока не анонсировала даже прямые регулярные полеты в Россию c острова Хайнань. Более того, ряд туроператоров рассказывает, что их принимающие партнеры на острове уверены – до сентября рейсов из России вообще не будет", – добавили в АТОР.
"Китайские туристы тоже уже готовы ехать в Россию. Но соглашение о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров (так называемый безвизовый режим для групп) до сих пор не действует", – заключили в ассоциации.
Эксперты рассказали, когда российские туристы смогут получить визу в Китай