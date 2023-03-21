https://ria.ru/20230321/kitay-1859328955.html

В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем

В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем - РИА Новости, 21.03.2023

В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем

Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) внес на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем, говорится в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T00:27

2023-03-21T00:27

2023-03-21T01:10

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джош хоули

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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) внес на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем, говорится в опубликованных конгрессменом заявлении и тексте документа. По задумке Хоули, который уже долгое время выступает последовательным критиком Пекина, принятие подобного закона позволит "снизить зависимость США" от Поднебесной в экономическом отношении, а также защитить интересы американского рабочего класса. "Китай — величайший противник Америки. Дабы победить в жесткой экономической конкуренции за рабочие места, промышленность и будущее, США должны вернуться к давней формуле американского успеха — сильным и независимым работникам. Годы недальновидных решений политиков в Вашингтоне лишь усугубили данную проблему", — утверждает конгрессмен. Согласно предложенной республиканцем инициативе, президенту США Джо Байдену надлежит отменить "нормальный" статус торговых отношений с Китаем и пересмотреть тарифы на товары из КНР в сторону повышения. Кроме того, текст будущего закона дает главе государства дополнительные полномочия по еще большему повышению торговых пошлин на китайскую продукцию.

https://ria.ru/20230320/vizit-1859313659.html

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