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В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем
В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем - РИА Новости, 21.03.2023
В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем
Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) внес на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем, говорится в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:27
2023-03-21T00:27
2023-03-21T01:10
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джош хоули
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) внес на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем, говорится в опубликованных конгрессменом заявлении и тексте документа. По задумке Хоули, который уже долгое время выступает последовательным критиком Пекина, принятие подобного закона позволит "снизить зависимость США" от Поднебесной в экономическом отношении, а также защитить интересы американского рабочего класса. "Китай — величайший противник Америки. Дабы победить в жесткой экономической конкуренции за рабочие места, промышленность и будущее, США должны вернуться к давней формуле американского успеха — сильным и независимым работникам. Годы недальновидных решений политиков в Вашингтоне лишь усугубили данную проблему", — утверждает конгрессмен. Согласно предложенной республиканцем инициативе, президенту США Джо Байдену надлежит отменить "нормальный" статус торговых отношений с Китаем и пересмотреть тарифы на товары из КНР в сторону повышения. Кроме того, текст будущего закона дает главе государства дополнительные полномочия по еще большему повышению торговых пошлин на китайскую продукцию.
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китай, сша, миссури, джош хоули, джо байден, в мире
Китай, США, Миссури, Джош Хоули, Джо Байден, В мире
В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем
Сенатор США Хоули представил проект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем