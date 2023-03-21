Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 21.03.2023 (обновлено: 01:10 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/kitay-1859328955.html
В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем
В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем - РИА Новости, 21.03.2023
В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем
Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) внес на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем, говорится в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T00:27
2023-03-21T01:10
китай
сша
миссури
джош хоули
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154346/79/1543467914_0:172:3031:1876_1920x0_80_0_0_be5ae0e73738a308b8c885d602f40ed6.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) внес на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем, говорится в опубликованных конгрессменом заявлении и тексте документа. По задумке Хоули, который уже долгое время выступает последовательным критиком Пекина, принятие подобного закона позволит "снизить зависимость США" от Поднебесной в экономическом отношении, а также защитить интересы американского рабочего класса. "Китай — величайший противник Америки. Дабы победить в жесткой экономической конкуренции за рабочие места, промышленность и будущее, США должны вернуться к давней формуле американского успеха — сильным и независимым работникам. Годы недальновидных решений политиков в Вашингтоне лишь усугубили данную проблему", — утверждает конгрессмен. Согласно предложенной республиканцем инициативе, президенту США Джо Байдену надлежит отменить "нормальный" статус торговых отношений с Китаем и пересмотреть тарифы на товары из КНР в сторону повышения. Кроме того, текст будущего закона дает главе государства дополнительные полномочия по еще большему повышению торговых пошлин на китайскую продукцию.
https://ria.ru/20230320/vizit-1859313659.html
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
китай
сша
миссури
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154346/79/1543467914_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_f81f5f68f6587b9292915dae3233a71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, миссури, джош хоули, джо байден, в мире
Китай, США, Миссури, Джош Хоули, Джо Байден, В мире
В конгрессе предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем

Сенатор США Хоули представил проект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем

© РИА Новости / Григорий Дубовиций | Перейти в медиабанкЗдание конгресса
Здание конгресса - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
Перейти в медиабанк
Здание конгресса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) внес на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем, говорится в опубликованных конгрессменом заявлении и тексте документа.
По задумке Хоули, который уже долгое время выступает последовательным критиком Пекина, принятие подобного закона позволит "снизить зависимость США" от Поднебесной в экономическом отношении, а также защитить интересы американского рабочего класса.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
США планируют визит Блинкена в Китай
Вчера, 21:42
"Китай — величайший противник Америки. Дабы победить в жесткой экономической конкуренции за рабочие места, промышленность и будущее, США должны вернуться к давней формуле американского успеха — сильным и независимым работникам. Годы недальновидных решений политиков в Вашингтоне лишь усугубили данную проблему", — утверждает конгрессмен.
Согласно предложенной республиканцем инициативе, президенту США Джо Байдену надлежит отменить "нормальный" статус торговых отношений с Китаем и пересмотреть тарифы на товары из КНР в сторону повышения. Кроме того, текст будущего закона дает главе государства дополнительные полномочия по еще большему повышению торговых пошлин на китайскую продукцию.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
Вчера, 08:00
 
КитайСШАМиссуриДжош ХоулиДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала