https://ria.ru/20230321/kisida-1859451094.html

СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев

СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев - РИА Новости, 21.03.2023

СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, где позже во вторник состоится его встреча с Владимиром Зеленским, передает агентство Киодо. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:22

2023-03-21T13:22

2023-03-21T16:04

в мире

япония

украина

фумио кисида

владимир зеленский

киев

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ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, где позже во вторник состоится его встреча с Владимиром Зеленским, передает агентство Киодо.Прибытие главы японского правительства на вокзал в Киеве подтвердил журналист агентства.Согласно обнародованному ранее пресс-релизу МИД Японии, после посещения Украины Кисида должен будет вернуться в Польшу, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства.Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично.

https://ria.ru/20230311/yaponiya-1857187624.html

япония

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, япония, украина, фумио кисида, владимир зеленский, киев