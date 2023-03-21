https://ria.ru/20230321/kisida-1859451094.html
СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев
СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев - РИА Новости, 21.03.2023
СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, где позже во вторник состоится его встреча с Владимиром Зеленским, передает агентство Киодо. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:22
2023-03-21T13:22
2023-03-21T16:04
в мире
япония
украина
фумио кисида
владимир зеленский
киев
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ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, где позже во вторник состоится его встреча с Владимиром Зеленским, передает агентство Киодо.Прибытие главы японского правительства на вокзал в Киеве подтвердил журналист агентства.Согласно обнародованному ранее пресс-релизу МИД Японии, после посещения Украины Кисида должен будет вернуться в Польшу, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства.Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично.
https://ria.ru/20230311/yaponiya-1857187624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, украина, фумио кисида, владимир зеленский, киев
В мире, Япония, Украина, Фумио Кисида, Владимир Зеленский, Киев
СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев
Kyodo: премьер Японии Фумио Кисида приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским