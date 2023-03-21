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СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев - РИА Новости, 21.03.2023
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13:22 21.03.2023 (обновлено: 16:04 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/kisida-1859451094.html
СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев
СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев - РИА Новости, 21.03.2023
СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, где позже во вторник состоится его встреча с Владимиром Зеленским, передает агентство Киодо. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:22
2023-03-21T16:04
в мире
япония
украина
фумио кисида
владимир зеленский
киев
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ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, где позже во вторник состоится его встреча с Владимиром Зеленским, передает агентство Киодо.Прибытие главы японского правительства на вокзал в Киеве подтвердил журналист агентства.Согласно обнародованному ранее пресс-релизу МИД Японии, после посещения Украины Кисида должен будет вернуться в Польшу, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства.Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично.
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в мире, япония, украина, фумио кисида, владимир зеленский, киев
В мире, Япония, Украина, Фумио Кисида, Владимир Зеленский, Киев
СМИ сообщили о прибытии премьера Японии в Киев

Kyodo: премьер Японии Фумио Кисида приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Японии Фумио Кисида в Киеве. 21 марта 2023
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в Киеве. 21 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в Киеве. 21 марта 2023
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, где позже во вторник состоится его встреча с Владимиром Зеленским, передает агентство Киодо.
Прибытие главы японского правительства на вокзал в Киеве подтвердил журналист агентства.
Согласно обнародованному ранее пресс-релизу МИД Японии, после посещения Украины Кисида должен будет вернуться в Польшу, где 22 марта запланирована его встреча с представителями польского руководства.
Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично.
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В миреЯпонияУкраинаФумио КисидаВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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