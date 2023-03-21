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Началась новая волна DDoS-атак на российские банки и платежные системы - РИА Новости, 21.03.2023
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09:35 21.03.2023
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Началась новая волна DDoS-атак на российские банки и платежные системы
Началась новая волна DDoS-атак на российские банки и платежные системы - РИА Новости, 21.03.2023
Началась новая волна DDoS-атак на российские банки и платежные системы
Число DDoS-атак на банки и платежные системы РФ резко выросло в марте, говорится в исследовании компании по кибербезопасности StormWall. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:35
2023-03-21T09:35
экономика
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россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число DDoS-атак на банки и платежные системы РФ резко выросло в марте, говорится в исследовании компании по кибербезопасности StormWall. "По данным компании StormWall, в марте 2023 года началась волна DDoS-атак на банки и платежные системы. Первые атаки на финансовые организации были замечены специалистами компании 7 марта, и с тех пор число и мощность подобных киберинцидентов только нарастает. По данным экспертов, с 7 по 20 марта число атак на финансовые организации выросло на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 63% по сравнению с таким же периодом в феврале этого года", - говорится в исследовании. По предварительной информации экспертов, атаки были организованы политически мотивированными хакерами (хактивистами), которые в марте после длительного затишья с новыми силами бросились атаковать российские банки и платежные системы. "Эксперты компании выявили, что атаки на финансовые организации имели относительно небольшую мощность, но ее было достаточно, чтобы нарушить работу банков. Максимальная длительность атак составила 48 часов. Специалисты считают, что хактивисты самостоятельно запустили атаки, используя готовые ботнеты, а также компьютеры своих сторонников, направляя запросы через публичные прокси-серверы", - отмечается в исследовании. По данным компании, больше всего от DDoS-атак пострадали российские банки. "Сайты и приложения банков были недоступны, пользователи не могли зайти в свои аккаунты и осуществлять транзакции. Финансовые организации были вынуждены сообщить клиентам о техническом сбое", - отметили в StormWall.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Началась новая волна DDoS-атак на российские банки и платежные системы

StormWall сообщила о новой волне DDoS-атак на российские банки и платежные системы

© iStock.com / South_agencyХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© iStock.com / South_agency
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число DDoS-атак на банки и платежные системы РФ резко выросло в марте, говорится в исследовании компании по кибербезопасности StormWall.
"По данным компании StormWall, в марте 2023 года началась волна DDoS-атак на банки и платежные системы. Первые атаки на финансовые организации были замечены специалистами компании 7 марта, и с тех пор число и мощность подобных киберинцидентов только нарастает. По данным экспертов, с 7 по 20 марта число атак на финансовые организации выросло на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 63% по сравнению с таким же периодом в феврале этого года", - говорится в исследовании. По предварительной информации экспертов, атаки были организованы политически мотивированными хакерами (хактивистами), которые в марте после длительного затишья с новыми силами бросились атаковать российские банки и платежные системы.
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"Эксперты компании выявили, что атаки на финансовые организации имели относительно небольшую мощность, но ее было достаточно, чтобы нарушить работу банков. Максимальная длительность атак составила 48 часов. Специалисты считают, что хактивисты самостоятельно запустили атаки, используя готовые ботнеты, а также компьютеры своих сторонников, направляя запросы через публичные прокси-серверы", - отмечается в исследовании.
По данным компании, больше всего от DDoS-атак пострадали российские банки. "Сайты и приложения банков были недоступны, пользователи не могли зайти в свои аккаунты и осуществлять транзакции. Финансовые организации были вынуждены сообщить клиентам о техническом сбое", - отметили в StormWall.
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