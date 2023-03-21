Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай призвали США и Японию завершить ликвидацию химоружия - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/khimoruzhie-1859615848.html
Россия и Китай призвали США и Японию завершить ликвидацию химоружия
Россия и Китай призвали США и Японию завершить ликвидацию химоружия - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай призвали США и Японию завершить ликвидацию химоружия
Россия и Китай призывают США и Японию ускорить и завершить ликвидацию химического оружия. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:28
2023-03-21T20:28
в мире
россия
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153323/67/1533236742_0:115:5184:3031_1920x0_80_0_0_2756ef0cf4e694614847340717252b87.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают США и Японию ускорить и завершить ликвидацию химического оружия. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны настаивают на том, чтобы США, как единственное государство - участник Конвенции о запрещении химического оружия, не завершившее процесс уничтожения своего запаса химического оружия, ускорили его ликвидацию, и призывают Японию как можно скорее завершить уничтожение химического оружия, оставленного в Китае", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230208/dannye-1850677880.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153323/67/1533236742_300:0:4908:3456_1920x0_80_0_0_0efdf73c0503fa912a0bb943f1ef625f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, сша
В мире, Россия, Китай, США
Россия и Китай призвали США и Японию завершить ликвидацию химоружия

Россия и Китай призвали США и Японию ускорить и завершить ликвидацию химического оружия

© AP Photo / Brennan LinsleyЗавод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США
Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Brennan Linsley
Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают США и Японию ускорить и завершить ликвидацию химического оружия.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны настаивают на том, чтобы США, как единственное государство - участник Конвенции о запрещении химического оружия, не завершившее процесс уничтожения своего запаса химического оружия, ускорили его ликвидацию, и призывают Японию как можно скорее завершить уничтожение химического оружия, оставленного в Китае", - говорится в заявлении.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
В ООН призвали передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной
8 февраля, 21:12
 
В миреРоссияКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала