https://ria.ru/20230321/khimoruzhie-1859615848.html

Россия и Китай призвали США и Японию завершить ликвидацию химоружия

Россия и Китай призвали США и Японию завершить ликвидацию химоружия - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай призвали США и Японию завершить ликвидацию химоружия

Россия и Китай призывают США и Японию ускорить и завершить ликвидацию химического оружия. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:28

2023-03-21T20:28

2023-03-21T20:28

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай призывают США и Японию ускорить и завершить ликвидацию химического оружия. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны настаивают на том, чтобы США, как единственное государство - участник Конвенции о запрещении химического оружия, не завершившее процесс уничтожения своего запаса химического оружия, ускорили его ликвидацию, и призывают Японию как можно скорее завершить уничтожение химического оружия, оставленного в Китае", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230208/dannye-1850677880.html

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в мире, россия, китай, сша