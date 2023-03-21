https://ria.ru/20230321/kherson-1859392891.html

Российские артиллеристы нанесли удар по позиции ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по позиции ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 21.03.2023

Российские артиллеристы нанесли удар по позиции ВСУ под Херсоном

Минувшей ночью российские артиллеристы нанесли удар по позициям украинских войск под Херсоном, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:54

2023-03-21T10:54

2023-03-21T11:15

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсон

вооруженные силы рф

акация (гаубица)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мар — РИА Новости. Минувшей ночью российские артиллеристы нанесли удар по позициям украинских войск под Херсоном, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, добавил собеседник агентства, в районе Белозерки уничтожен миномет калибра 120 миллиметров. Там потери украинских войск составили шесть погибших бойцов и двое раненых.В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти, со своей стороны, организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75 процентов территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф, акация (гаубица)