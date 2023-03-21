Российские артиллеристы нанесли удар по позиции ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета на боевой позиции в зоне спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мар — РИА Новости. Минувшей ночью российские артиллеристы нанесли удар по позициям украинских войск под Херсоном, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"Ночью в районе населенного пункта Камышаны уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ", — сказал он.
Кроме того, добавил собеседник агентства, в районе Белозерки уничтожен миномет калибра 120 миллиметров. Там потери украинских войск составили шесть погибших бойцов и двое раненых.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти, со своей стороны, организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75 процентов территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.