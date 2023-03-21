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Российские артиллеристы нанесли удар по позиции ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 21.03.2023
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10:54 21.03.2023 (обновлено: 11:15 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/kherson-1859392891.html
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 21.03.2023
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции ВСУ под Херсоном
Минувшей ночью российские артиллеристы нанесли удар по позициям украинских войск под Херсоном, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:54
2023-03-21T11:15
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсон
вооруженные силы рф
акация (гаубица)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мар — РИА Новости. Минувшей ночью российские артиллеристы нанесли удар по позициям украинских войск под Херсоном, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, добавил собеседник агентства, в районе Белозерки уничтожен миномет калибра 120 миллиметров. Там потери украинских войск составили шесть погибших бойцов и двое раненых.В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти, со своей стороны, организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75 процентов территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
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безопасность, вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф, акация (гаубица)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсон, Вооруженные силы РФ, Акация (гаубица)
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном украинскую гаубицу "Акация"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета на боевой позиции в зоне спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий артиллерийского расчета на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мар — РИА Новости. Минувшей ночью российские артиллеристы нанесли удар по позициям украинских войск под Херсоном, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Ночью в районе населенного пункта Камышаны уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ", — сказал он.

Кроме того, добавил собеседник агентства, в районе Белозерки уничтожен миномет калибра 120 миллиметров. Там потери украинских войск составили шесть погибших бойцов и двое раненых.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти, со своей стороны, организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75 процентов территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:23
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХерсонВооруженные силы РФАкация (гаубица)
 
 
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