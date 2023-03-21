https://ria.ru/20230321/kavkaz-1859514443.html

Единый бренд "Сделано на Кавказе" проявится в России

Единый бренд "Сделано на Кавказе" проявится в России - РИА Новости, 21.03.2023

Единый бренд "Сделано на Кавказе" проявится в России

Продукцию, изготовленную на Кавказе, планируют начать маркировать специальным знаком "Сделано на Кавказе" для увеличения рынков сбыта и объемов производства,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:57

2023-03-21T15:57

2023-03-21T15:57

экономика

северный кавказ

россия

кавказ

максим протасов

роскачество

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Продукцию, изготовленную на Кавказе, планируют начать маркировать специальным знаком "Сделано на Кавказе" для увеличения рынков сбыта и объемов производства, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Роскачество и "Кавказ.РФ" начали разработку совместного проекта - системы добровольной сертификации "Сделано на Кавказе", которая будет способствовать развитию потребительского рынка региона и позволит товаропроизводителям Северного Кавказа расширять рынки сбыта и увеличивать объемы производства", - приводятся в сообщении слова руководителя организации Максима Протасова. Отмечается, что производители, зарегистрированные в системе сертификации "Сделано на Кавказе", будут занесены в специальный открытый реестр и получат ряд преференций. Так, например, такие товары смогут в ускоренные сроки получить российский "Знак качества". Кроме того, они получат дополнительную поддержку в продвижении в федеральных торговых сетях. "Кавказ исторически известен своей кухней, традициями гостеприимства. И сейчас в регионе выпускается качественная и экологически чистая продукция. Мы будем рады создать возможность купить проверенные, качественные товары с Северного Кавказа по всей стране, а местному бизнесу - увеличить объем и рынки сбыта", - подчеркивает генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

https://ria.ru/20230223/chechnya-1853618187.html

https://ria.ru/20230110/termy-1842244681.html

северный кавказ

россия

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экономика, северный кавказ, россия, кавказ, максим протасов, роскачество