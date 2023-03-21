Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ школьники толпой избили мальчика - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/izbienie-1859507311.html
В Улан-Удэ школьники толпой избили мальчика
В Улан-Удэ школьники толпой избили мальчика - РИА Новости, 21.03.2023
В Улан-Удэ школьники толпой избили мальчика
В столице Бурятии учащиеся школы толпой избили мальчика, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:34
2023-03-21T15:34
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
УЛАН-УДЭ, 21 мар – РИА Новости. В столице Бурятии учащиеся школы толпой избили мальчика, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство. В социальных сетях появилось видео, где дети толпой пинают, бьют по голове и швыряют мальчика, сопровождая избиение нецензурной бранью и призывами еще сильнее бить его. "Прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ организовала проверку сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о нанесении телесных повреждений ребенку учащимися школы №38 города Улан-Удэ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе администрации школы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также к выяснению обстоятельств драки между школьниками подключилась детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина. Она отметила, что по инциденту сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Совместно с комитетом образования Улан-Удэ Ганькина проверит работу школ и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике насилия в детских коллективах.
https://ria.ru/20230318/izbienie-1858775381.html
https://ria.ru/20230317/izbienie-1858566293.html
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
В Улан-Удэ школьники толпой избили мальчика

Прокуратура: в Улан-Удэ школьники толпой избили мальчика

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 21 мар – РИА Новости. В столице Бурятии учащиеся школы толпой избили мальчика, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство.
В социальных сетях появилось видео, где дети толпой пинают, бьют по голове и швыряют мальчика, сопровождая избиение нецензурной бранью и призывами еще сильнее бить его.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В Ульяновске подростки избили сверстников молотками
18 марта, 12:23
"Прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ организовала проверку сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о нанесении телесных повреждений ребенку учащимися школы №38 города Улан-Удэ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе администрации школы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также к выяснению обстоятельств драки между школьниками подключилась детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина. Она отметила, что по инциденту сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Совместно с комитетом образования Улан-Удэ Ганькина проверит работу школ и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике насилия в детских коллективах.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В Крыму следователь полиции на допросе избила обвиняемого бутылкой
17 марта, 13:08
 
ПроисшествияУлан-УдэРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала