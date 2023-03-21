https://ria.ru/20230321/izbienie-1859507311.html

В Улан-Удэ школьники толпой избили мальчика

В Улан-Удэ школьники толпой избили мальчика - РИА Новости, 21.03.2023

В Улан-Удэ школьники толпой избили мальчика

В столице Бурятии учащиеся школы толпой избили мальчика, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:34

2023-03-21T15:34

2023-03-21T15:34

происшествия

улан-удэ

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 21 мар – РИА Новости. В столице Бурятии учащиеся школы толпой избили мальчика, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство. В социальных сетях появилось видео, где дети толпой пинают, бьют по голове и швыряют мальчика, сопровождая избиение нецензурной бранью и призывами еще сильнее бить его. "Прокуратура Железнодорожного района города Улан-Удэ организовала проверку сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о нанесении телесных повреждений ребенку учащимися школы №38 города Улан-Удэ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе администрации школы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также к выяснению обстоятельств драки между школьниками подключилась детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина. Она отметила, что по инциденту сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Совместно с комитетом образования Улан-Удэ Ганькина проверит работу школ и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике насилия в детских коллективах.

https://ria.ru/20230318/izbienie-1858775381.html

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улан-удэ

республика бурятия

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происшествия, улан-удэ, республика бурятия