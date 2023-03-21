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Регулятор отказал итальянскому языку в гендерно-нейтральных окончаниях - РИА Новости, 21.03.2023
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16:58 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/italiya-1859540493.html
Регулятор отказал итальянскому языку в гендерно-нейтральных окончаниях
Регулятор отказал итальянскому языку в гендерно-нейтральных окончаниях - РИА Новости, 21.03.2023
Регулятор отказал итальянскому языку в гендерно-нейтральных окончаниях
Итальянская Академия делла Круска, выступающая в роли регулятора итальянского языка, негативно оценила использование в официальных документах... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:58
2023-03-21T16:58
италия
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РИМ, 21 мар - РИА Новости. Итальянская Академия делла Круска, выступающая в роли регулятора итальянского языка, негативно оценила использование в официальных документах гендерно-нейтральных окончаний, которые скрывают принадлежность к мужскому или женскому роду у существительных, прилагательных и других частей речи, изменяемых по родам. Престижное итальянское лингвистическое учреждение ответило на запрос комитета по равным возможностям кассационного суда о гендерном равенстве при составлении судебных документов. Вопрос касался использования астериска * или знака "шва", который выглядит как перевернутое "e". Ранее эти символы получили употребление в переписке для обозначения множественного числа. Таким образом, запись Benvenut* car* стала обозначать "добро пожаловать, дорогие" применительно к лицам обоих полов. Таким же образом amic* начали использовать для обозначения как друга, так и подруги, тогда как в нормативном языке существуют две отдельные формы - amico (мужской род) и amica (женский род). В академии обратили внимание, что подобные новшества стали "отчасти результатом радикализации, связанной с культурными тенденциями". "Юридический язык не является подходящим местом для новаторских экспериментов меньшинства, которые привели бы к неоднородности и идиолекту (вариант языка, используемый одним человеком – ред)", - говорится в решении. Языковой институт подчеркнул, что в итальянском языке предпочтительным способом обозначения всех полов по-прежнему остается немаркированное множественное число мужского рода "при условии, что использующий осознает, что оно является эффективным способом вовлечения, а не ущемления". При этом Академия делла Круска положительно оценила появление артикля женского рода у существительных общего рода. Таким образом, разрешается использование la presidente для обозначения женщины-президента и la giudice - для женщины-судьи.
https://ria.ru/20220724/tramp-1804606809.html
https://ria.ru/20230226/gender-1854434559.html
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италия, в мире
Италия, В мире
Регулятор отказал итальянскому языку в гендерно-нейтральных окончаниях

Итальянский языковой регулятор отказал в использовании гендерно-нейтральных окончаний

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Риме
Собор Святого Петра в Риме - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Собор Святого Петра в Риме. Архивное фото
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РИМ, 21 мар - РИА Новости. Итальянская Академия делла Круска, выступающая в роли регулятора итальянского языка, негативно оценила использование в официальных документах гендерно-нейтральных окончаний, которые скрывают принадлежность к мужскому или женскому роду у существительных, прилагательных и других частей речи, изменяемых по родам.
Престижное итальянское лингвистическое учреждение ответило на запрос комитета по равным возможностям кассационного суда о гендерном равенстве при составлении судебных документов. Вопрос касался использования астериска * или знака "шва", который выглядит как перевернутое "e". Ранее эти символы получили употребление в переписке для обозначения множественного числа. Таким образом, запись Benvenut* car* стала обозначать "добро пожаловать, дорогие" применительно к лицам обоих полов. Таким же образом amic* начали использовать для обозначения как друга, так и подруги, тогда как в нормативном языке существуют две отдельные формы - amico (мужской род) и amica (женский род).
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В академии обратили внимание, что подобные новшества стали "отчасти результатом радикализации, связанной с культурными тенденциями".
"Юридический язык не является подходящим местом для новаторских экспериментов меньшинства, которые привели бы к неоднородности и идиолекту (вариант языка, используемый одним человеком – ред)", - говорится в решении. Языковой институт подчеркнул, что в итальянском языке предпочтительным способом обозначения всех полов по-прежнему остается немаркированное множественное число мужского рода "при условии, что использующий осознает, что оно является эффективным способом вовлечения, а не ущемления".
При этом Академия делла Круска положительно оценила появление артикля женского рода у существительных общего рода. Таким образом, разрешается использование la presidente для обозначения женщины-президента и la giudice - для женщины-судьи.
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