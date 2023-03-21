https://ria.ru/20230321/it-1859414797.html
Нижегородские разработчики могут предложить свои варианты поддержки IT
Нижегородские разработчики могут предложить свои варианты поддержки IT - РИА Новости, 21.03.2023
Нижегородские разработчики могут предложить свои варианты поддержки IT
Нижегородские разработчики могут предложить меры поддержки ИТ-отрасли с помощью чат-бота "Горький. Поддержка ИТ", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:05
2023-03-21T12:05
2023-03-21T12:05
нижегородская область
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нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Нижегородские разработчики могут предложить меры поддержки ИТ-отрасли с помощью чат-бота "Горький. Поддержка ИТ", сообщает пресс-служба правительства региона. Чат-бот создан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина командой Центра искусственного интеллекта "Горький" совместно с ООО "Облачные технологии". "В нашем регионе действует целый ряд федеральных и региональных мер поддержки ИТ-отрасли. Чат-бот не только поможет ИТ-специалистам сориентироваться, какая из мер им больше подходит, но и даст возможность предложить свои варианты. Кроме того, пользователи могут поделиться идеями, как усовершенствовать существующие меры поддержки. Мы рассчитываем, что сервис будет полезен для тех, кто планирует разработку или внедрение программного обеспечения, ведет бизнес в этой сфере или выбирает Нижегородскую область для открытия ИТ-компании", – цитирует пресс-служба слова Никитина. С помощью чат-бота пользователи могут подробнее узнать о возможностях грантовой поддержки для развития отечественных ИТ-решений, о снижении ставки аренды имущества для операторов связи, о понижении ставки налогов по УСН, о льготной ипотеке для ИТ-специалистов, реестре отечественного программного обеспечения и других благоприятных условиях для разработчиков. Чат-бот также позволит дать "обратную связь" для дальнейших улучшений его функционала. Пользователи могут оценить работу цифрового инструмента. По словам разработчиков, его алгоритм настроен так, что не может запрашивать "обратную связь" чаще одного раза в день, поэтому не будет "спамить" в личные сообщения.
https://ria.ru/20230321/kaspersky-1859333841.html
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технологии, нижегородская область, глеб никитин, россия
Нижегородская область, Технологии, Нижегородская область, Глеб Никитин, Россия
Нижегородские разработчики могут предложить свои варианты поддержки IT
Нижегородские разработчики могут предложить вариант поддержки IT с помощью чат-бота
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости.
Нижегородские разработчики могут предложить меры поддержки ИТ-отрасли с помощью чат-бота "Горький. Поддержка ИТ", сообщает
пресс-служба правительства региона.
Чат-бот создан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
командой Центра искусственного интеллекта "Горький" совместно с ООО "Облачные технологии".
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"В нашем регионе действует целый ряд федеральных и региональных мер поддержки ИТ-отрасли. Чат-бот не только поможет ИТ-специалистам сориентироваться, какая из мер им больше подходит, но и даст возможность предложить свои варианты. Кроме того, пользователи могут поделиться идеями, как усовершенствовать существующие меры поддержки. Мы рассчитываем, что сервис будет полезен для тех, кто планирует разработку или внедрение программного обеспечения, ведет бизнес в этой сфере или выбирает Нижегородскую область для открытия ИТ-компании", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
С помощью чат-бота пользователи могут подробнее узнать о возможностях грантовой поддержки для развития отечественных ИТ-решений, о снижении ставки аренды имущества для операторов связи, о понижении ставки налогов по УСН, о льготной ипотеке для ИТ-специалистов, реестре отечественного программного обеспечения и других благоприятных условиях для разработчиков.
Чат-бот также позволит дать "обратную связь" для дальнейших улучшений его функционала. Пользователи могут оценить работу цифрового инструмента. По словам разработчиков, его алгоритм настроен так, что не может запрашивать "обратную связь" чаще одного раза в день, поэтому не будет "спамить" в личные сообщения.
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