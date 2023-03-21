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США заявили, что не планируют поставлять Украине истребители - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 21.03.2023 (обновлено: 15:12 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/istrebiteli-1859489921.html
США заявили, что не планируют поставлять Украине истребители
США заявили, что не планируют поставлять Украине истребители - РИА Новости, 21.03.2023
США заявили, что не планируют поставлять Украине истребители
В Белом доме заявили, что по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:57
2023-03-21T15:12
в мире
украина
сша
специальная военная операция на украине
джон кирби
нато
f-16
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Белом доме заявили, что по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Президент ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16, мы пытаемся отдавать предпочтение таким системам, которые, мы знаем, им точно понадобятся больше всего в ближайшие недели и месяцы. Это артиллерия, боеприпасы, средства ПВО и бронированные средства", - заявил Кирби в эфире телеканала MSNBC.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, сша, джон кирби, нато, f-16, россия, киев, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Джон Кирби, НАТО, F-16, Россия, Киев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
США заявили, что не планируют поставлять Украине истребители

Белый дом: США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Белом доме заявили, что по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Президент ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16, мы пытаемся отдавать предпочтение таким системам, которые, мы знаем, им точно понадобятся больше всего в ближайшие недели и месяцы. Это артиллерия, боеприпасы, средства ПВО и бронированные средства", - заявил Кирби в эфире телеканала MSNBC.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Выгрузка оружия для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
20 марта, 18:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжон КирбиНАТОF-16РоссияКиевСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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