Иран заявил о готовности возобновить отношения с арабскими странами
Министр Хандузи заявил о готовности Ирана возобновить отношения с арабскими странами
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иран готов возобновить экономические отношения со всеми арабскими странами региона Ближнего Востока вслед за соглашением о восстановлении дипотношений с Саудовской Аравией, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.
"Опираясь на политику соседства, наше правительство полностью готово возобновить экономические отношения со всеми странами региона (Ближнего Востока - ред.) и рассматривает укрепление добрососедских отношений с ними как фактор укрепления самого региона. Такие страны, как Саудовская Аравия, будут иметь возможность экономического взаимодействия с Ираном", - сказал Хандузи.
Тегеран и Эр-Рияд 10 марта при посредничестве Пекина подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.
Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.