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Иран заявил о готовности возобновить отношения с арабскими странами - РИА Новости, 21.03.2023
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09:07 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/iran-1859360601.html
Иран заявил о готовности возобновить отношения с арабскими странами
Иран заявил о готовности возобновить отношения с арабскими странами - РИА Новости, 21.03.2023
Иран заявил о готовности возобновить отношения с арабскими странами
Иран готов возобновить экономические отношения со всеми арабскими странами региона Ближнего Востока вслед за соглашением о восстановлении дипотношений с... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:07
2023-03-21T09:07
в мире
иран
саудовская аравия
ближний восток
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иран готов возобновить экономические отношения со всеми арабскими странами региона Ближнего Востока вслед за соглашением о восстановлении дипотношений с Саудовской Аравией, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи. "Опираясь на политику соседства, наше правительство полностью готово возобновить экономические отношения со всеми странами региона (Ближнего Востока - ред.) и рассматривает укрепление добрососедских отношений с ними как фактор укрепления самого региона. Такие страны, как Саудовская Аравия, будут иметь возможность экономического взаимодействия с Ираном", - сказал Хандузи. Тегеран и Эр-Рияд 10 марта при посредничестве Пекина подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения. Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.
https://ria.ru/20230319/vizit-1858962849.html
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иран
саудовская аравия
ближний восток
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в мире, иран, саудовская аравия, ближний восток, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Иран, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Иран заявил о готовности возобновить отношения с арабскими странами

Министр Хандузи заявил о готовности Ирана возобновить отношения с арабскими странами

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иран готов возобновить экономические отношения со всеми арабскими странами региона Ближнего Востока вслед за соглашением о восстановлении дипотношений с Саудовской Аравией, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.
"Опираясь на политику соседства, наше правительство полностью готово возобновить экономические отношения со всеми странами региона (Ближнего Востока - ред.) и рассматривает укрепление добрососедских отношений с ними как фактор укрепления самого региона. Такие страны, как Саудовская Аравия, будут иметь возможность экономического взаимодействия с Ираном", - сказал Хандузи.
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Саудовский король пригласил с визитом президента Ирана
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Тегеран и Эр-Рияд 10 марта при посредничестве Пекина подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.
Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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