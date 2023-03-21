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Иран рассчитывает на "огромные объемы" свопов нефти и газа из России - РИА Новости, 21.03.2023
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06:06 21.03.2023 (обновлено: 10:01 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/iran-1859344079.html
Иран рассчитывает на "огромные объемы" свопов нефти и газа из России
Иран рассчитывает на "огромные объемы" свопов нефти и газа из России - РИА Новости, 21.03.2023
Иран рассчитывает на "огромные объемы" свопов нефти и газа из России
Иран надеется получить в этом году огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T06:06
2023-03-21T10:01
в мире
иран
россия
цены на нефть
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ТЕГЕРАН, 21 мар — РИА Новости. Иран надеется получить в этом году огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов исламской республики Эхсан Хандузи. "За очень короткий промежуток времени некоторые из стран — соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном. Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок. Мы очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа", — сказал он. В начале ноября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов. Предполагалось, что на первом этапе это будет пять миллионов тонн нефти и до десяти миллиардов кубометров газа в год. Соглашение рассчитывали заключить до конца 2022 года, но в феврале Новак заявил, что этот вопрос все еще прорабатывается.
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в мире, иран, россия, цены на нефть
В мире, Иран, Россия, Цены на нефть
Иран рассчитывает на "огромные объемы" свопов нефти и газа из России

Хандузи: Иран в 2023 году рассчитывает на огромные объемы свопов нефти и газа из России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 21 мар — РИА Новости. Иран надеется получить в этом году огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов исламской республики Эхсан Хандузи.
"За очень короткий промежуток времени некоторые из стран — соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном. Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок. Мы очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа", — сказал он.
В начале ноября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов. Предполагалось, что на первом этапе это будет пять миллионов тонн нефти и до десяти миллиардов кубометров газа в год.
Соглашение рассчитывали заключить до конца 2022 года, но в феврале Новак заявил, что этот вопрос все еще прорабатывается.
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