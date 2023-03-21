https://ria.ru/20230321/irak-1859643100.html

США не будут оценивать ошибки войны в Ираке, заявили в Госдепе

США не будут оценивать ошибки войны в Ираке, заявили в Госдепе - РИА Новости, 21.03.2023

США не будут оценивать ошибки войны в Ираке, заявили в Госдепе

США в отношениях с Ираком намерены смотреть вперед, а не оценивать прошлые ошибки, сказал представитель госдепа Ведант Патель. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T23:29

2023-03-21T23:29

2023-03-21T23:29

в мире

сша

ирак

багдад (город)

саддам хусейн

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исламское государство

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США в отношениях с Ираком намерены смотреть вперед, а не оценивать прошлые ошибки, сказал представитель госдепа Ведант Патель. "Наша администрация в отношениях с Ираком намерена смотреть вперед", - сказал Патель на брифинге. Так он ответил на вопрос, сделают ли США выводы и оценки в 20-ю годовщину вторжения. Патель подчеркнул, что США в отношениях с Ираком концентрируются на молодежи и рассчитывают на расширение сотрудничества с Багдадом за рамки одних лишь вопросов безопасности. "20 лет, а США и Ирак продолжают строить стратегическое партнерство", - сказал Патель. США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

сша

ирак

багдад (город)

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в мире, сша, ирак, багдад (город), саддам хусейн, оон, исламское государство