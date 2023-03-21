США не будут оценивать ошибки войны в Ираке, заявили в Госдепе
Представитель Госдепа Патель: США не будут оценивать ошибки войны в Ираке
© AP Photo / Jerome DelayДым над зданием министерства торговли в Багдаде после атаки США. 20 марта 2003 год
© AP Photo / Jerome Delay
Дым над зданием министерства торговли в Багдаде после атаки США. 20 марта 2003 год. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США в отношениях с Ираком намерены смотреть вперед, а не оценивать прошлые ошибки, сказал представитель госдепа Ведант Патель.
"Наша администрация в отношениях с Ираком намерена смотреть вперед", - сказал Патель на брифинге.
Так он ответил на вопрос, сделают ли США выводы и оценки в 20-ю годовщину вторжения. Патель подчеркнул, что США в отношениях с Ираком концентрируются на молодежи и рассчитывают на расширение сотрудничества с Багдадом за рамки одних лишь вопросов безопасности.
"20 лет, а США и Ирак продолжают строить стратегическое партнерство", - сказал Патель.
США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.
* Запрещенная в России террористическая организация