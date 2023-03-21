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США не будут оценивать ошибки войны в Ираке, заявили в Госдепе - РИА Новости, 21.03.2023
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23:29 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/irak-1859643100.html
США не будут оценивать ошибки войны в Ираке, заявили в Госдепе
США не будут оценивать ошибки войны в Ираке, заявили в Госдепе - РИА Новости, 21.03.2023
США не будут оценивать ошибки войны в Ираке, заявили в Госдепе
США в отношениях с Ираком намерены смотреть вперед, а не оценивать прошлые ошибки, сказал представитель госдепа Ведант Патель. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T23:29
2023-03-21T23:29
в мире
сша
ирак
багдад (город)
саддам хусейн
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исламское государство
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США в отношениях с Ираком намерены смотреть вперед, а не оценивать прошлые ошибки, сказал представитель госдепа Ведант Патель. "Наша администрация в отношениях с Ираком намерена смотреть вперед", - сказал Патель на брифинге. Так он ответил на вопрос, сделают ли США выводы и оценки в 20-ю годовщину вторжения. Патель подчеркнул, что США в отношениях с Ираком концентрируются на молодежи и рассчитывают на расширение сотрудничества с Багдадом за рамки одних лишь вопросов безопасности. "20 лет, а США и Ирак продолжают строить стратегическое партнерство", - сказал Патель. США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, ирак, багдад (город), саддам хусейн, оон, исламское государство
В мире, США, Ирак, Багдад (город), Саддам Хусейн, ООН, Исламское государство
США не будут оценивать ошибки войны в Ираке, заявили в Госдепе

Представитель Госдепа Патель: США не будут оценивать ошибки войны в Ираке

© AP Photo / Jerome DelayДым над зданием министерства торговли в Багдаде после атаки США. 20 марта 2003 год
Дым над зданием министерства торговли в Багдаде после атаки США. 20 марта 2003 год - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Дым над зданием министерства торговли в Багдаде после атаки США. 20 марта 2003 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США в отношениях с Ираком намерены смотреть вперед, а не оценивать прошлые ошибки, сказал представитель госдепа Ведант Патель.
"Наша администрация в отношениях с Ираком намерена смотреть вперед", - сказал Патель на брифинге.
Так он ответил на вопрос, сделают ли США выводы и оценки в 20-ю годовщину вторжения. Патель подчеркнул, что США в отношениях с Ираком концентрируются на молодежи и рассчитывают на расширение сотрудничества с Багдадом за рамки одних лишь вопросов безопасности.
"20 лет, а США и Ирак продолжают строить стратегическое партнерство", - сказал Патель.
США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
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