https://ria.ru/20230321/initsiativa-1859604322.html

Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны

Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны - РИА Новости, 21.03.2023

Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны

Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:49

2023-03-21T19:49

2023-03-21T19:49

в мире

россия

китай

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Российская Сторона придает большое значение и заинтересованно изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html

россия

китай

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