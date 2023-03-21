https://ria.ru/20230321/initsiativa-1859604322.html
Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны
Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны - РИА Новости, 21.03.2023
Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны
Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:49
2023-03-21T19:49
2023-03-21T19:49
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Российская Сторона придает большое значение и заинтересованно изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html
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в мире, россия, китай
Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны
Заявление: Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Российская Сторона придает большое значение и заинтересованно изучит Глобальную цивилизационную инициативу Китайской Стороны", - говорится в заявлении.
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