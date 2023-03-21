https://ria.ru/20230321/infektsiya-1859458648.html

В США тревожными темпами распространятся опасная инфекция

В США тревожными темпами распространятся опасная инфекция - РИА Новости, 21.03.2023

В США тревожными темпами распространятся опасная инфекция

В американских медицинских учреждениях тревожными темпами распространяется опасный грибок Candida auris с высокой устойчивостью к препаратам, сообщается на... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:42

2023-03-21T13:42

2023-03-21T14:49

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В американских медицинских учреждениях тревожными темпами распространяется опасный грибок Candida auris с высокой устойчивостью к препаратам, сообщается на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). "Тревогу вызвал рост в три раза в 2021 году числа случаев (заболеваний грибковыми инфекциями. — Прим. ред.), устойчивых к эхинокандину — противогрибковому препарату, наиболее рекомендованному для лечения инфекций Candida auris. <...> Центры продолжают наблюдать рост числа случаев заболеваний в 2022 году", — говорится в заявлении.Отмечается, что грибок не угрожает здоровым людям, но при этом он представляет опасность для пациентов с ослабленным иммунитетом, включая тех, кто проходит длительное лечение. По данным газеты The Washington Post, при попадании в больницу грибковые заболевания очень трудно вывести. "Они могут оставаться, <...> вызывая инфекции в течение значительного периода времени, несмотря на все усилия команды инфекционного контроля", — цитирует издание профессора медицины в отделении инфекционных заболеваний Медицинского центра университета Вандербильта Уильяма Шаффнера. В 2021 году вспышку заражений грибком Candida auris выявили в больницах штатов Орегон, Техас и Вашингтон.

https://ria.ru/20230317/bolezn-1858573220.html

https://ria.ru/20230126/deti-1847731110.html

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