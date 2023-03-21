https://ria.ru/20230321/infektsiya-1859458648.html
В США тревожными темпами распространятся опасная инфекция
В США тревожными темпами распространятся опасная инфекция - РИА Новости, 21.03.2023
В США тревожными темпами распространятся опасная инфекция
В американских медицинских учреждениях тревожными темпами распространяется опасный грибок Candida auris с высокой устойчивостью к препаратам, сообщается на... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:42
2023-03-21T13:42
2023-03-21T14:49
в мире
япония
великобритания
сша
техас
орегон
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В американских медицинских учреждениях тревожными темпами распространяется опасный грибок Candida auris с высокой устойчивостью к препаратам, сообщается на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). "Тревогу вызвал рост в три раза в 2021 году числа случаев (заболеваний грибковыми инфекциями. — Прим. ред.), устойчивых к эхинокандину — противогрибковому препарату, наиболее рекомендованному для лечения инфекций Candida auris. <...> Центры продолжают наблюдать рост числа случаев заболеваний в 2022 году", — говорится в заявлении.Отмечается, что грибок не угрожает здоровым людям, но при этом он представляет опасность для пациентов с ослабленным иммунитетом, включая тех, кто проходит длительное лечение. По данным газеты The Washington Post, при попадании в больницу грибковые заболевания очень трудно вывести. "Они могут оставаться, <...> вызывая инфекции в течение значительного периода времени, несмотря на все усилия команды инфекционного контроля", — цитирует издание профессора медицины в отделении инфекционных заболеваний Медицинского центра университета Вандербильта Уильяма Шаффнера. В 2021 году вспышку заражений грибком Candida auris выявили в больницах штатов Орегон, Техас и Вашингтон.
https://ria.ru/20230317/bolezn-1858573220.html
https://ria.ru/20230126/deti-1847731110.html
япония
великобритания
сша
техас
орегон
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, великобритания, сша, техас, орегон, вашингтон (штат)
В мире, Япония, Великобритания, США, Техас, Орегон, Вашингтон (штат)
В США тревожными темпами распространятся опасная инфекция
Центры по контролю болезней США сообщили о тревожном распространении грибка Candida auris
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
В американских медицинских учреждениях тревожными темпами распространяется опасный грибок Candida auris с высокой устойчивостью к препаратам, сообщается на сайте
центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Тревогу вызвал рост в три раза в 2021 году числа случаев (заболеваний грибковыми инфекциями. — Прим. ред.), устойчивых к эхинокандину — противогрибковому препарату, наиболее рекомендованному для лечения инфекций Candida auris. <...> Центры продолжают наблюдать рост числа случаев заболеваний в 2022 году", — говорится в заявлении.
Впервые Candida auris был описан в 2009 году у пациента в Японии, сейчас он идентифицирован на пяти континентах. В 2019 году в британских медучреждениях произошла вспышка этого грибка, заразились 200 человек, умерли восемь пациентов.
Отмечается, что грибок не угрожает здоровым людям, но при этом он представляет опасность для пациентов с ослабленным иммунитетом, включая тех, кто проходит длительное лечение.
В Танзании обнаружили неизвестную инфекционную болезнь
По данным газеты The Washington Post, при попадании в больницу грибковые заболевания очень трудно вывести.
"Они могут оставаться, <...> вызывая инфекции в течение значительного периода времени, несмотря на все усилия команды инфекционного контроля", — цитирует издание профессора медицины в отделении инфекционных заболеваний Медицинского центра университета Вандербильта Уильяма Шаффнера.
В 2021 году вспышку заражений грибком Candida auris выявили в больницах штатов Орегон, Техас
и Вашингтон.
В Кот-д'Ивуаре 12 детей умерли от неизвестной болезни, пишут СМИ