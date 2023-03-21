https://ria.ru/20230321/infarkt-1859389769.html

В Омской области снизился процент смертности от инфарктов, заявил Бурков

В Омской области снизился процент смертности от инфарктов, заявил Бурков - РИА Новости, 21.03.2023

В Омской области снизился процент смертности от инфарктов, заявил Бурков

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале о снижении процента летальных исходов от инфарктов и инсультов в регионе. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:39

2023-03-21T10:39

2023-03-21T10:40

омская область

омская область

россия

александр бурков

telegram (приложение)

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ОМСК, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале о снижении процента летальных исходов от инфарктов и инсультов в регионе. По мнению губернатора, это связано с тем, что в Омской области совершенствуется кардиологическая помощь. Он посетил омский Клинический кардиологический диспансер, где делают уникальные высокотехнологичные операции людям с нарушениями сердечного ритма. "Уровень летальных исходов от инфарктов и инсультов в Омской области ниже на 3,3%, чем в среднем по России, и именно в этом сосудистом центре он самый минимальный. Такое стало возможным не только благодаря вложениям, а это более 180 миллионов рублей за последние 2 года. Ключевой фактор здесь — молодой коллектив хирургов, врачей, медсестер, которые работают как единая команда и получают такой высокий результат", - уточнил Александр Бурков. Для кардиоцентра приобрели 65 единиц высокотехнологичного медоборудования. В том числе и современные аппараты для ультразвуковых исследований сердца и сосудов, аппараты ИВЛ, оборудование для медицинской реабилитации, а также новый современный компьютерный томограф для выполнения высокоточных исследований сердца и головного мозга.​

https://ria.ru/20221214/sgu-1838140175.html

https://rsport.ria.ru/20230318/rak_zhkt-1858819459.html

омская область

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омская область, россия, александр бурков, telegram (приложение)