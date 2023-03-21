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В Омской области снизился процент смертности от инфарктов, заявил Бурков - РИА Новости, 21.03.2023
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Омская область
 
10:39 21.03.2023 (обновлено: 10:40 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/infarkt-1859389769.html
В Омской области снизился процент смертности от инфарктов, заявил Бурков
В Омской области снизился процент смертности от инфарктов, заявил Бурков - РИА Новости, 21.03.2023
В Омской области снизился процент смертности от инфарктов, заявил Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале о снижении процента летальных исходов от инфарктов и инсультов в регионе. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:39
2023-03-21T10:40
омская область
омская область
россия
александр бурков
telegram (приложение)
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ОМСК, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале о снижении процента летальных исходов от инфарктов и инсультов в регионе. По мнению губернатора, это связано с тем, что в Омской области совершенствуется кардиологическая помощь. Он посетил омский Клинический кардиологический диспансер, где делают уникальные высокотехнологичные операции людям с нарушениями сердечного ритма. "Уровень летальных исходов от инфарктов и инсультов в Омской области ниже на 3,3%, чем в среднем по России, и именно в этом сосудистом центре он самый минимальный. Такое стало возможным не только благодаря вложениям, а это более 180 миллионов рублей за последние 2 года. Ключевой фактор здесь — молодой коллектив хирургов, врачей, медсестер, которые работают как единая команда и получают такой высокий результат", - уточнил Александр Бурков. Для кардиоцентра приобрели 65 единиц высокотехнологичного медоборудования. В том числе и современные аппараты для ультразвуковых исследований сердца и сосудов, аппараты ИВЛ, оборудование для медицинской реабилитации, а также новый современный компьютерный томограф для выполнения высокоточных исследований сердца и головного мозга.​
https://ria.ru/20221214/sgu-1838140175.html
https://rsport.ria.ru/20230318/rak_zhkt-1858819459.html
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омская область, россия, александр бурков, telegram (приложение)
Омская область , Омская область, Россия, Александр Бурков, Telegram (приложение)
В Омской области снизился процент смертности от инфарктов, заявил Бурков

Омский губернатор Бурков рассказал о снижении процента смертности от инфарктов в регионе

© Depositphotos.com / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Depositphotos.com / belchonock
Больное сердце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 21 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал в своем Telegram-канале о снижении процента летальных исходов от инфарктов и инсультов в регионе.
По мнению губернатора, это связано с тем, что в Омской области совершенствуется кардиологическая помощь. Он посетил омский Клинический кардиологический диспансер, где делают уникальные высокотехнологичные операции людям с нарушениями сердечного ритма.
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"Уровень летальных исходов от инфарктов и инсультов в Омской области ниже на 3,3%, чем в среднем по России, и именно в этом сосудистом центре он самый минимальный. Такое стало возможным не только благодаря вложениям, а это более 180 миллионов рублей за последние 2 года. Ключевой фактор здесь — молодой коллектив хирургов, врачей, медсестер, которые работают как единая команда и получают такой высокий результат", - уточнил Александр Бурков.
Для кардиоцентра приобрели 65 единиц высокотехнологичного медоборудования. В том числе и современные аппараты для ультразвуковых исследований сердца и сосудов, аппараты ИВЛ, оборудование для медицинской реабилитации, а также новый современный компьютерный томограф для выполнения высокоточных исследований сердца и головного мозга.​
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Омская областьОмская областьРоссияАлександр БурковTelegram (приложение)
 
 
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