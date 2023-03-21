https://ria.ru/20230321/guskov-1859332303.html
Правительство Кубы наградило медалью Дружбы посла России Андрея Гуськова
Правительство Кубы наградило медалью Дружбы посла России Андрея Гуськова - РИА Новости, 21.03.2023
Правительство Кубы наградило медалью Дружбы посла России Андрея Гуськова
Правительство Кубы отметило медалью Дружбы заслуги российского дипломата Андрея Гуськова, который в течение пяти лет возглавлял дипмиссию РФ в Гаване. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T01:13
2023-03-21T01:13
2023-03-21T01:13
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бруно родригес паррилья
владимир путин
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МЕХИКО, 21 мар - РИА Новости. Правительство Кубы отметило медалью Дружбы заслуги российского дипломата Андрея Гуськова, который в течение пяти лет возглавлял дипмиссию РФ в Гаване. "Мы наградили "медалью Дружбы" посла России Андрея Анатольевича Гуськова. Признаем достойный труд для углубления исторических уз дружбы и сотрудничества России и Кубы и отмечаем импульс, приданный политическому диалогу и торгово-экономическим отношениям", - написал в своем блоге глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. Президент России Владимир Путин 10 февраля освободил Гуськова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Куба и Содружестве Багамских Островов по совместительству и назначил послом РФ на Кубе Виктора Коронелли. Дипломат возглавлял посольство с 2018 по 2023 годы.
https://ria.ru/20230302/kuba-1855258894.html
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в мире, россия, куба, гавана, бруно родригес паррилья, владимир путин, виктор коронелли
В мире, Россия, Куба, Гавана, Бруно Родригес Паррилья, Владимир Путин, Виктор Коронелли
Правительство Кубы наградило медалью Дружбы посла России Андрея Гуськова
Правительство Кубы наградило медалью Дружбы завершающего миссию посла России Гуськова