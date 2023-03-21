https://ria.ru/20230321/guskov-1859332303.html

Правительство Кубы наградило медалью Дружбы посла России Андрея Гуськова

Правительство Кубы наградило медалью Дружбы посла России Андрея Гуськова - РИА Новости, 21.03.2023

Правительство Кубы наградило медалью Дружбы посла России Андрея Гуськова

Правительство Кубы отметило медалью Дружбы заслуги российского дипломата Андрея Гуськова, который в течение пяти лет возглавлял дипмиссию РФ в Гаване. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T01:13

2023-03-21T01:13

2023-03-21T01:13

в мире

россия

куба

гавана

бруно родригес паррилья

владимир путин

виктор коронелли

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МЕХИКО, 21 мар - РИА Новости. Правительство Кубы отметило медалью Дружбы заслуги российского дипломата Андрея Гуськова, который в течение пяти лет возглавлял дипмиссию РФ в Гаване. "Мы наградили "медалью Дружбы" посла России Андрея Анатольевича Гуськова. Признаем достойный труд для углубления исторических уз дружбы и сотрудничества России и Кубы и отмечаем импульс, приданный политическому диалогу и торгово-экономическим отношениям", - написал в своем блоге глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. Президент России Владимир Путин 10 февраля освободил Гуськова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Куба и Содружестве Багамских Островов по совместительству и назначил послом РФ на Кубе Виктора Коронелли. Дипломат возглавлял посольство с 2018 по 2023 годы.

https://ria.ru/20230302/kuba-1855258894.html

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в мире, россия, куба, гавана, бруно родригес паррилья, владимир путин, виктор коронелли