https://ria.ru/20230321/gripp-1859484086.html
В Херсонской области у восьмерых человек заподозрили птичий грипп
В Херсонской области у восьмерых человек заподозрили птичий грипп - РИА Новости, 21.03.2023
В Херсонской области у восьмерых человек заподозрили птичий грипп
В Горностаевском районе Херсонской области восемь человек госпитализированы с подозрением на "птичий грипп" (H5N1), у одного пациента диагноз подтвержден... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:46
2023-03-21T14:46
2023-03-21T15:30
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мар – РИА Новости. В Горностаевском районе Херсонской области восемь человек госпитализированы с подозрением на "птичий грипп" (H5N1), у одного пациента диагноз подтвержден лабораторно, власти рекомендуют населению по возможности покинуть район вспышки и максимально ограничить контакты во избежание распространения вируса, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона. "За прошедшие сутки (в больницу) поступило 2 человека с признаками инфекционных заболеваний, за сегодня поступило еще 4 человека, в настоящий момент на лечении состоит уже 8 человек, все пациенты размещены в изоляторе, состояние пациентов стабильное. Пациенты поступают из Горностаевого района Херсонской области с похожей клинической картиной, повышение температуры до 38-40 градусов, сильный озноб, лихорадка, боли в мышцах и кашель. Отмечается тенденция роста заболеваемости среди местного населения. По результатам анализов у одного пациента обнаружен вирус H5N1 – "птичий грипп", - прокомментировала ситуацию врач-инфекционист Скадовской ЦКБ Оксана Мерзляк. По словам представителя экстренных служб, "в сложившейся ситуации населению рекомендуется по возможности уехать из Горностаевского района, где складывается неблагоприятная эпидемическая ситуация, и максимально ограничить контакты с зараженной вирусом домашней птицей, а также с лицами с признаками ОРВИ, поскольку возможна передача вируса от человека к человеку". Ранее РИА Новости сообщало, что по данным экстренных служб, вспышка заболеваемости птичьим гриппом (H5N1) произошла в селе Великая Александровка, расположенном в подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра, госпитализированы 18 человек, двое скончались. Об этом сообщили источники из числа местных жителей правобережья Днепра. Симптомы, похожие на птичий грипп, обнаружили у жителей поселков Великая Александровка, Борозенское, Качкаровка, Дудчаны и Мыловое, расположенных на правобережье Днепра в Херсонской области. Разносчиками вируса, предположительно, стали дикие утки, живущие на Каховском водохранилище, благодаря чему существует высокий риск распространения заболевания в прибрежных районах левобережья Днепра. Причиной возникновения вспышки в экстренных службах региона назвали халатность руководящего состава украинской Херсонской областной военной администрации, а именно Сергея Хланя, который не позаботился о поставках вакцины для домашний животных по профилактике подобных заболеваний.
https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html
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Врач о госпитализации 8 человек из Херсонской области с подозрением на птичий грипп
В Херсонской области 8 человек госпитализированы с подозрением на птичий грипп, у одного пациента диагноз подтвержден анализами
2023-03-21T14:46
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В Херсонской области у восьмерых человек заподозрили птичий грипп
В Херсонской области восьмерых человек госпитализировали с подозрением на птичий грипп
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 мар – РИА Новости. В Горностаевском районе Херсонской области восемь человек госпитализированы с подозрением на "птичий грипп" (H5N1), у одного пациента диагноз подтвержден лабораторно, власти рекомендуют населению по возможности покинуть район вспышки и максимально ограничить контакты во избежание распространения вируса, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.
"За прошедшие сутки (в больницу) поступило 2 человека с признаками инфекционных заболеваний, за сегодня поступило еще 4 человека, в настоящий момент на лечении состоит уже 8 человек, все пациенты размещены в изоляторе, состояние пациентов стабильное. Пациенты поступают из Горностаевого района Херсонской области с похожей клинической картиной, повышение температуры до 38-40 градусов, сильный озноб, лихорадка, боли в мышцах и кашель. Отмечается тенденция роста заболеваемости среди местного населения. По результатам анализов у одного пациента обнаружен вирус H5N1 – "птичий грипп", - прокомментировала ситуацию врач-инфекционист Скадовской ЦКБ Оксана Мерзляк.
Страшнее испанки и COVID-19. В Европе произошла вспышка опасного вируса
По словам представителя экстренных служб, "в сложившейся ситуации населению рекомендуется по возможности уехать из Горностаевского района, где складывается неблагоприятная эпидемическая ситуация, и максимально ограничить контакты с зараженной вирусом домашней птицей, а также с лицами с признаками ОРВИ, поскольку возможна передача вируса от человека к человеку".
Ранее РИА Новости сообщало, что по данным экстренных служб, вспышка заболеваемости птичьим гриппом (H5N1) произошла в селе Великая Александровка, расположенном в подконтрольной Киеву
части Херсонской области на правом берегу Днепра
, госпитализированы 18 человек, двое скончались. Об этом сообщили источники из числа местных жителей правобережья Днепра. Симптомы, похожие на птичий грипп, обнаружили у жителей поселков Великая Александровка, Борозенское, Качкаровка, Дудчаны и Мыловое, расположенных на правобережье Днепра в Херсонской области.
Разносчиками вируса, предположительно, стали дикие утки, живущие на Каховском водохранилище, благодаря чему существует высокий риск распространения заболевания в прибрежных районах левобережья Днепра. Причиной возникновения вспышки в экстренных службах региона назвали халатность руководящего состава украинской Херсонской областной военной администрации, а именно Сергея Хланя, который не позаботился о поставках вакцины для домашний животных по профилактике подобных заболеваний.
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