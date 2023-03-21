https://ria.ru/20230321/grant-1859383047.html
Умер британский актер, сыгравший в "Гарри Поттере" и "Звездных войнах"
Умер британский актер, сыгравший в "Гарри Поттере" и "Звездных войнах" - РИА Новости, 21.03.2023
Умер британский актер, сыгравший в "Гарри Поттере" и "Звездных войнах"
Британский актер Пол Грант, сыгравший в "Звездных войнах" и "Гарри Поттере", скончался на 57-м году жизни, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:17
2023-03-21T10:17
2023-03-21T10:17
культура
лондон
гарри поттер
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859382423_0:202:1235:896_1920x0_80_0_0_15194d0b4069c9c7c08bdb327538d143.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Британский актер Пол Грант, сыгравший в "Звездных войнах" и "Гарри Поттере", скончался на 57-м году жизни, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на дочь актера, подтвердившей его смерть. В прошлый четверг актер потерял сознание около вокзала Кингс-Кросс в Лондоне и был доставлен в больницу, позднее врачи констатировали смерть мозга, сообщает Sky News. По информации газеты Sun, актер был отключен от аппарата жизнеобеспечения 19 марта, причина смерти не разглашается. Рост Гранта составляет 132 сантиметра, он сыграл гоблина в фильме "Гарри Поттер и философский камень" и представителя расы маленьких существ эвоков в "Возвращении джедая". В октябре 2022 года в возрасте 72 лет скончался шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, причиной смерти стала множественная органная недостаточность.
https://ria.ru/20220614/kino-1794639559.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859382423_0:86:1235:1012_1920x0_80_0_0_8fb7f43db33ad66c29bcb15271664881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, гарри поттер, кино и сериалы
Культура, Лондон, Гарри Поттер, Кино и сериалы
Умер британский актер, сыгравший в "Гарри Поттере" и "Звездных войнах"
Сыгравший в "Гарри Поттере" и "Звездных войнах" британский актер Пол Грант умер в 56 лет
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости.
Британский актер Пол Грант, сыгравший в "Звездных войнах" и "Гарри Поттере", скончался на 57-м году жизни, сообщил во вторник телеканал Sky News
со ссылкой на дочь актера, подтвердившей его смерть.
«
"Его хорошо знали и любили (за его работу). Он ушел слишком рано", - сказала телеканалу Софи Грант.
В прошлый четверг актер потерял сознание около вокзала Кингс-Кросс в Лондоне и был доставлен в больницу, позднее врачи констатировали смерть мозга, сообщает Sky News. По информации газеты Sun, актер был отключен от аппарата жизнеобеспечения 19 марта, причина смерти не разглашается.
Рост Гранта составляет 132 сантиметра, он сыграл гоблина в фильме "Гарри Поттер и философский камень" и представителя расы маленьких существ эвоков в "Возвращении джедая".
В октябре 2022 года в возрасте 72 лет скончался шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, причиной смерти стала множественная органная недостаточность.
Чему нас учат Белоснежка, Гарри Поттер и Алиса? Главные фильмы-сказки