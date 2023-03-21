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Украинские военные выпустили 30 ракет из "Града" по Донецку
Украинские военные выпустили 30 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские военные выпустили 30 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска в 16.00 снова обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО, выпустив 30 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:19
2023-03-21T16:19
2023-03-21T16:23
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 снова обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО, выпустив 30 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В ходе предыдущего обстрела, зафиксированного представительством в 15.55, по городу было выпущено 10 ракет."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 30 ракет из РСЗО "Град", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские военные выпустили 30 ракет из "Града" по Донецку
Украинские военные выпустили 30 ракет из "Града" по Киевскому району Донецка