Любовь, работа и дружба: что гороскоп говорит об Овнах
Астрологи рассказали, как дружат, любят и строят карьеру Овны
© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Овен
© iStock.com / Allexxandar
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 21 марта по 20 апреля Солнце в знаке Овна. Рассказываем, как по гороскопу дружат, любят и строят карьеру Овны.
Марс управляет этим огненным знаком, поясняют в Allure. Его представители темпераментные, со взрывным характером. Им нравится быть во всем первыми. К цели они идут напролом и расстраиваются из-за деталей и нюансов, которые требуют внимания.
Карьера
Овны хорошие работники. Они трудолюбивы и харизматичны. Могут проявить себя в сфере гостиничного бизнеса и туризма, стать предпринимателями, хирургами, медсестрами / -братьями, стоматологами. HR-менеджер — еще одна подходящая вакансия для них, говорится в статье Times of India. Иногда Овны самонадеянные и кажутся деспотичными — отсюда и риски конфликтов с коллегами.
Тем не менее у Овнов неплохо развиты лидерские качества. Боссы из них получаются активные, решительные, верящие в правильность принятых решений и не боящиеся рисковать. А еще они дальновидны и очень требовательны, рассказывает астролог Ачарья Рави Кумар Сардана.
Любовь
Гадать о том, что Овен в вас влюбился, не придется, пишет Vogue. Бросаться громкими словами, представитель знака вряд ли будет, ставку он делает на поступки. Забота и внимание — признак того, что вы покорили сердце Овна.
Все выходные валяться на диване и ничего не делать — это не про вторую половинку Овна. Им с таким человеком будет скучно. Со своей любовью они хотят путешествовать и придумывать что-то новое.
Хорошо отношения у представителей знака складываются с другими Овнами и Стрельцами. Союз со Львами тоже может быть гармоничным. Но не без трудностей. И Львы, и Овны жаждут внимания. Влюбленным нужно научиться поддерживать друг друга, а не соперничать.
Весы и Овны — "случай, когда противоположности притягиваются", уточняет MetroUK. Дипломатичные, хладнокровные и очаровательные Весы притягивают к себе импульсивных Овнов. Это союз людей, с дополняющими друг друга качествами.
Дружба
Овны преданные друзья. Они веселые, полны энтузиазма, помогут советом и ждут того же. Делить с кем-то своих друзей Овны не любят, поясняют в Times of India.
Овны могут ссориться с друзьями, если решат, что те их стали контролировать.
Представители знака хорошо общаются со Скорпионами, Девами и Тельцами. С Рабами и Водолеями Овны не очень совместимы.