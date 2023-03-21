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Любовь, работа и дружба: что гороскоп говорит об Овнах - РИА Новости, 21.03.2023
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Культура
 
23:00 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/goroskop-1859177213.html
Любовь, работа и дружба: что гороскоп говорит об Овнах
Любовь, работа и дружба: что гороскоп говорит об Овнах - РИА Новости, 21.03.2023
Любовь, работа и дружба: что гороскоп говорит об Овнах
С 21 марта по 20 апреля Солнце в знаке Овна. Рассказываем, как по гороскопу дружат, любят и строят карьеру Овны. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T23:00
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 21 марта по 20 апреля Солнце в знаке Овна. Рассказываем, как по гороскопу дружат, любят и строят карьеру Овны. Марс управляет этим огненным знаком, поясняют в Allure. Его представители темпераментные, со взрывным характером. Им нравится быть во всем первыми. К цели они идут напролом и расстраиваются из-за деталей и нюансов, которые требуют внимания. КарьераОвны хорошие работники. Они трудолюбивы и харизматичны. Могут проявить себя в сфере гостиничного бизнеса и туризма, стать предпринимателями, хирургами, медсестрами / -братьями, стоматологами. HR-менеджер — еще одна подходящая вакансия для них, говорится в статье Times of India. Иногда Овны самонадеянные и кажутся деспотичными — отсюда и риски конфликтов с коллегами. Тем не менее у Овнов неплохо развиты лидерские качества. Боссы из них получаются активные, решительные, верящие в правильность принятых решений и не боящиеся рисковать. А еще они дальновидны и очень требовательны, рассказывает астролог Ачарья Рави Кумар Сардана.ЛюбовьГадать о том, что Овен в вас влюбился, не придется, пишет Vogue. Бросаться громкими словами, представитель знака вряд ли будет, ставку он делает на поступки. Забота и внимание — признак того, что вы покорили сердце Овна. Все выходные валяться на диване и ничего не делать — это не про вторую половинку Овна. Им с таким человеком будет скучно. Со своей любовью они хотят путешествовать и придумывать что-то новое.Хорошо отношения у представителей знака складываются с другими Овнами и Стрельцами. Союз со Львами тоже может быть гармоничным. Но не без трудностей. И Львы, и Овны жаждут внимания. Влюбленным нужно научиться поддерживать друг друга, а не соперничать. Весы и Овны — "случай, когда противоположности притягиваются", уточняет MetroUK. Дипломатичные, хладнокровные и очаровательные Весы притягивают к себе импульсивных Овнов. Это союз людей, с дополняющими друг друга качествами. ДружбаОвны преданные друзья. Они веселые, полны энтузиазма, помогут советом и ждут того же. Делить с кем-то своих друзей Овны не любят, поясняют в Times of India. Овны могут ссориться с друзьями, если решат, что те их стали контролировать. Представители знака хорошо общаются со Скорпионами, Девами и Тельцами. С Рабами и Водолеями Овны не очень совместимы.
https://ria.ru/20221106/goroskop-1829072693.html
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп
Любовь, работа и дружба: что гороскоп говорит об Овнах

Астрологи рассказали, как дружат, любят и строят карьеру Овны

© iStock.com / AllexxandarЗнак зодиака Овен
Знак зодиака Овен - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© iStock.com / Allexxandar
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 21 марта по 20 апреля Солнце в знаке Овна. Рассказываем, как по гороскопу дружат, любят и строят карьеру Овны.
Марс управляет этим огненным знаком, поясняют в Allure. Его представители темпераментные, со взрывным характером. Им нравится быть во всем первыми. К цели они идут напролом и расстраиваются из-за деталей и нюансов, которые требуют внимания.

Карьера

Овны хорошие работники. Они трудолюбивы и харизматичны. Могут проявить себя в сфере гостиничного бизнеса и туризма, стать предпринимателями, хирургами, медсестрами / -братьями, стоматологами. HR-менеджер — еще одна подходящая вакансия для них, говорится в статье Times of India. Иногда Овны самонадеянные и кажутся деспотичными — отсюда и риски конфликтов с коллегами.
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Тем не менее у Овнов неплохо развиты лидерские качества. Боссы из них получаются активные, решительные, верящие в правильность принятых решений и не боящиеся рисковать. А еще они дальновидны и очень требовательны, рассказывает астролог Ачарья Рави Кумар Сардана.

Любовь

Гадать о том, что Овен в вас влюбился, не придется, пишет Vogue. Бросаться громкими словами, представитель знака вряд ли будет, ставку он делает на поступки. Забота и внимание — признак того, что вы покорили сердце Овна.
Все выходные валяться на диване и ничего не делать — это не про вторую половинку Овна. Им с таким человеком будет скучно. Со своей любовью они хотят путешествовать и придумывать что-то новое.
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Хорошо отношения у представителей знака складываются с другими Овнами и Стрельцами. Союз со Львами тоже может быть гармоничным. Но не без трудностей. И Львы, и Овны жаждут внимания. Влюбленным нужно научиться поддерживать друг друга, а не соперничать.
Весы и Овны — "случай, когда противоположности притягиваются", уточняет MetroUK. Дипломатичные, хладнокровные и очаровательные Весы притягивают к себе импульсивных Овнов. Это союз людей, с дополняющими друг друга качествами.

Дружба

Овны преданные друзья. Они веселые, полны энтузиазма, помогут советом и ждут того же. Делить с кем-то своих друзей Овны не любят, поясняют в Times of India.
Овны могут ссориться с друзьями, если решат, что те их стали контролировать.
Представители знака хорошо общаются со Скорпионами, Девами и Тельцами. С Рабами и Водолеями Овны не очень совместимы.
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