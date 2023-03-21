https://ria.ru/20230321/goroda-1859226642.html

Эксперты нашли самые дешевые и дорогие города-миллионники для туристов

Эксперты нашли самые дешевые и дорогие города-миллионники для туристов - РИА Новости, 21.03.2023

Эксперты нашли самые дешевые и дорогие города-миллионники для туристов

Названы миллионники с самыми высокими и низкими ценами на аренду жилья для туристов, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T03:57

2023-03-21T03:57

2023-03-21T03:57

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Названы миллионники с самыми высокими и низкими ценами на аренду жилья для туристов, сообщает Суточно.ру.За год цены в городах-миллионниках выросли на 18 процентов. Средняя стоимость в марте этого года составляет 2490 рублей за сутки, говорят эксперты.Самая дорогая аренда в Москве – 3800 рублей. Прирост цены за год составил 17 процентов. Также в тройке миллионников с самой высокой арендной ставкой входят Нижний Новгород, где аренда стоит 2740 рублей за сутки (+17 процентов за год), и Казань со средней ценой 2730 рублей за сутки (+26 процентов).В Санкт-Петербурге средняя арендная ставка составляет в марте 2670 рублей за сутки (+14 процентов), в Ростове-на-Дону – 2630 рублей (+30 процентов), Екатеринбурге – 2470 рублей, Воронеже – 2440 рублей за сутки, в Красноярске – 2400 рублей.Самая недорогая аренда оказалась в Краснодаре, где средняя цена составляет 2260 рублей за сутки, Омске – 2250 рублей, Волгограде – 2240 рублей, Уфе – 2230 рублей и Челябинске – 2040 рублей. Но во всех городах она существенно увеличилась по сравнению с прошлым годом."Рост цен в миллионниках в первую очередь связан с общеэкономическими факторами и инфляцией. Доля бронирований при этом почти во всех городах сократилась. Это связано с тем, что растет популярность других направлений – Дагестана, КавМинВод, Карелии, Байкала, Калининградской области," – рассказывает Юрий Кузнецов, генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

https://ria.ru/20230319/krym-1858568133.html

москва

нижний новгород

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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