https://ria.ru/20230321/goroda-1859226642.html
Эксперты нашли самые дешевые и дорогие города-миллионники для туристов
Эксперты нашли самые дешевые и дорогие города-миллионники для туристов - РИА Новости, 21.03.2023
Эксперты нашли самые дешевые и дорогие города-миллионники для туристов
Названы миллионники с самыми высокими и низкими ценами на аренду жилья для туристов, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T03:57
2023-03-21T03:57
2023-03-21T03:57
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
отдых в россии
москва
нижний новгород
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Названы миллионники с самыми высокими и низкими ценами на аренду жилья для туристов, сообщает Суточно.ру.За год цены в городах-миллионниках выросли на 18 процентов. Средняя стоимость в марте этого года составляет 2490 рублей за сутки, говорят эксперты.Самая дорогая аренда в Москве – 3800 рублей. Прирост цены за год составил 17 процентов. Также в тройке миллионников с самой высокой арендной ставкой входят Нижний Новгород, где аренда стоит 2740 рублей за сутки (+17 процентов за год), и Казань со средней ценой 2730 рублей за сутки (+26 процентов).В Санкт-Петербурге средняя арендная ставка составляет в марте 2670 рублей за сутки (+14 процентов), в Ростове-на-Дону – 2630 рублей (+30 процентов), Екатеринбурге – 2470 рублей, Воронеже – 2440 рублей за сутки, в Красноярске – 2400 рублей.Самая недорогая аренда оказалась в Краснодаре, где средняя цена составляет 2260 рублей за сутки, Омске – 2250 рублей, Волгограде – 2240 рублей, Уфе – 2230 рублей и Челябинске – 2040 рублей. Но во всех городах она существенно увеличилась по сравнению с прошлым годом."Рост цен в миллионниках в первую очередь связан с общеэкономическими факторами и инфляцией. Доля бронирований при этом почти во всех городах сократилась. Это связано с тем, что растет популярность других направлений – Дагестана, КавМинВод, Карелии, Байкала, Калининградской области," – рассказывает Юрий Кузнецов, генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.
https://ria.ru/20230319/krym-1858568133.html
москва
нижний новгород
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_284:300:2615:2048_1920x0_80_0_0_54ce80ec3bfb3baeb0a0ec7e9145ea18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, отдых в россии, москва, нижний новгород, казань
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, отдых в России, Москва, Нижний Новгород, Казань
Эксперты нашли самые дешевые и дорогие города-миллионники для туристов
Названы города-миллионники с самыми высокими и низкими ценами на аренду жилья для туристов
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Названы миллионники с самыми высокими и низкими ценами на аренду жилья для туристов, сообщает Суточно.ру.
За год цены в городах-миллионниках выросли на 18 процентов. Средняя стоимость в марте этого года составляет 2490 рублей за сутки, говорят эксперты.
Самая дорогая аренда в Москве – 3800 рублей. Прирост цены за год составил 17 процентов. Также в тройке миллионников с самой высокой арендной ставкой входят Нижний Новгород, где аренда стоит 2740 рублей за сутки (+17 процентов за год), и Казань со средней ценой 2730 рублей за сутки (+26 процентов).
В Санкт-Петербурге средняя арендная ставка составляет в марте 2670 рублей за сутки (+14 процентов), в Ростове-на-Дону – 2630 рублей (+30 процентов), Екатеринбурге – 2470 рублей, Воронеже – 2440 рублей за сутки, в Красноярске – 2400 рублей.
Самая недорогая аренда оказалась в Краснодаре, где средняя цена составляет 2260 рублей за сутки, Омске – 2250 рублей, Волгограде – 2240 рублей, Уфе – 2230 рублей и Челябинске – 2040 рублей. Но во всех городах она существенно увеличилась по сравнению с прошлым годом.
"Рост цен в миллионниках в первую очередь связан с общеэкономическими факторами и инфляцией. Доля бронирований при этом почти во всех городах сократилась. Это связано с тем, что растет популярность других направлений – Дагестана, КавМинВод, Карелии, Байкала, Калининградской области," – рассказывает Юрий Кузнецов, генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.
Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там