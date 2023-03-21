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Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:09 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/gorlovka-1859633436.html
Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке
Украинские войска в 21.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:09
2023-03-21T22:09
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 21.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 19.40 представительство зафиксировало обстрел поселка Александровка под Донецком, в ходе которого по нему выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке

Представительство ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 21.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, в 19.40 представительство зафиксировало обстрел поселка Александровка под Донецком, в ходе которого по нему выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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