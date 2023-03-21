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Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке

Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские войска выпустили пять снарядов по Горловке

Украинские войска в 21.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:09

2023-03-21T22:09

2023-03-21T22:09

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 21.00 обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 19.40 представительство зафиксировало обстрел поселка Александровка под Донецком, в ходе которого по нему выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, нато, происшествия