https://ria.ru/20230321/genotsid-1859462536.html

Материалы уголовного дела о геноциде жителей ЛНР составили около 600 томов

Материалы уголовного дела о геноциде жителей ЛНР составили около 600 томов - РИА Новости, 21.03.2023

Материалы уголовного дела о геноциде жителей ЛНР составили около 600 томов

Материалы уголовного дела о геноциде жителей Луганской народной республики составили уже около 600 томов, сообщил РИА Новости представитель Следственного... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:50

2023-03-21T13:50

2023-03-21T15:31

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Материалы уголовного дела о геноциде жителей Луганской народной республики составили уже около 600 томов, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. Следователи СУСК России по ЛНР совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики, экспертами судебно-следственного центра СК РФ, Росгвардии и поисково-спасательной организации "Мемориал" продолжают извлекать останки мирных жителей в районе поселка Щедрищево. Всего на данный момент извлечено 49 останков, по которым назначены медико-криминалистические экспертизы. Личности 17 погибших и их родственники установлены, остальных - еще нет. "С 2016 по декабрь 2022 года украинскими вооруженными формированиями было произведено порядка 3000 артиллерийских обстрелов мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры (ЛНР). В результате погибли более 800 граждан, в том числе и малолетние дети. К уголовной ответственности привлечены 16 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Им заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела уже составили около 600 томов" - сообщил РИА Новости представитель СК РФ, комментируя расследование дела о геноциде и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Поселок Щедрищево является районом Северодонецка. Массовые захоронения в траншее рядом с кладбищем возникли летом 2022 года во время боев за город.

https://ria.ru/20230317/mogila-1858663748.html

https://ria.ru/20230317/sud-1858610030.html

россия

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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Специалист о работе следователей по делу о геноциде жителей ЛНР Материалы уголовного дела о геноциде жителей ЛНР составили уже около 600 томов, рассказали РИА Новости в Следственном комитете. На видео - кадры из поселка Щедрищево, где продолжают извлекать останки мирных жителей. 2023-03-21T13:50 true PT2M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)