https://ria.ru/20230321/genotsid-1859462536.html
Материалы уголовного дела о геноциде жителей ЛНР составили около 600 томов
Материалы уголовного дела о геноциде жителей ЛНР составили около 600 томов - РИА Новости, 21.03.2023
Материалы уголовного дела о геноциде жителей ЛНР составили около 600 томов
Материалы уголовного дела о геноциде жителей Луганской народной республики составили уже около 600 томов, сообщил РИА Новости представитель Следственного... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:50
2023-03-21T13:50
2023-03-21T15:31
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Материалы уголовного дела о геноциде жителей Луганской народной республики составили уже около 600 томов, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. Следователи СУСК России по ЛНР совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики, экспертами судебно-следственного центра СК РФ, Росгвардии и поисково-спасательной организации "Мемориал" продолжают извлекать останки мирных жителей в районе поселка Щедрищево. Всего на данный момент извлечено 49 останков, по которым назначены медико-криминалистические экспертизы. Личности 17 погибших и их родственники установлены, остальных - еще нет. "С 2016 по декабрь 2022 года украинскими вооруженными формированиями было произведено порядка 3000 артиллерийских обстрелов мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры (ЛНР). В результате погибли более 800 граждан, в том числе и малолетние дети. К уголовной ответственности привлечены 16 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Им заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела уже составили около 600 томов" - сообщил РИА Новости представитель СК РФ, комментируя расследование дела о геноциде и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Поселок Щедрищево является районом Северодонецка. Массовые захоронения в траншее рядом с кладбищем возникли летом 2022 года во время боев за город.
https://ria.ru/20230317/mogila-1858663748.html
https://ria.ru/20230317/sud-1858610030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специалист о работе следователей по делу о геноциде жителей ЛНР
Материалы уголовного дела о геноциде жителей ЛНР составили уже около 600 томов, рассказали РИА Новости в Следственном комитете. На видео - кадры из поселка Щедрищево, где продолжают извлекать останки мирных жителей.
2023-03-21T13:50
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PT2M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Материалы уголовного дела о геноциде жителей ЛНР составили около 600 томов
СК: материалы уголовного дела о геноциде жителей ЛНР составили около 600 томов
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Материалы уголовного дела о геноциде жителей Луганской народной республики составили уже около 600 томов, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России.
Следователи СУСК России по ЛНР совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики, экспертами судебно-следственного центра СК РФ, Росгвардии и поисково-спасательной организации "Мемориал" продолжают извлекать останки мирных жителей в районе поселка Щедрищево. Всего на данный момент извлечено 49 останков, по которым назначены медико-криминалистические экспертизы. Личности 17 погибших и их родственники установлены, остальных - еще нет.
Из братской могилы в ЛНР достали тела 20 человек
"С 2016 по декабрь 2022 года украинскими вооруженными формированиями было произведено порядка 3000 артиллерийских обстрелов мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры (ЛНР). В результате погибли более 800 граждан, в том числе и малолетние дети. К уголовной ответственности привлечены 16 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Им заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела уже составили около 600 томов" - сообщил РИА Новости представитель СК РФ, комментируя расследование дела о геноциде и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
Поселок Щедрищево является районом Северодонецка. Массовые захоронения в траншее рядом с кладбищем возникли летом 2022 года во время боев за город.
Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками