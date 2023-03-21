https://ria.ru/20230321/gazprom-1859413790.html

"Газпром" 20 марта поставил в Китай по "Силе Сибири" рекордный объем газа

"Газпром" 20 марта поставил в Китай по "Силе Сибири" рекордный объем газа - РИА Новости, 21.03.2023

"Газпром" 20 марта поставил в Китай по "Силе Сибири" рекордный объем газа

Заявка Китая на поставку газа по "Силе Сибири" 20 марта существенно превысила обязательства по контракту, таким образом "Газпром" установил новый суточный... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:01

2023-03-21T12:01

2023-03-21T15:07

экономика

китай

газпром

сила сибири — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8daebba0fe841b1c37f8e2424e303833.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявка Китая на поставку газа по "Силе Сибири" 20 марта существенно превысила обязательства по контракту, таким образом "Газпром" установил новый суточный рекорд, сообщила компания в Telegram-канале."Двадцатого марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" существенно превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — говорится в публикации.Объем заявки не приводится. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки десяти миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5 процента (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту, "Северному потоку", и балансирующему ("Ямал — Европа"), втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении — по "Силе Сибири" в Китай.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, газпром, сила сибири — 2