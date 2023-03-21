"Газпром" 20 марта поставил в Китай по "Силе Сибири" рекордный объем газа
"Газпром" 20 марта установил исторический рекорд по поставкам газа в КНР по "Силе Сибири"
Газопровод в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заявка Китая на поставку газа по "Силе Сибири" 20 марта существенно превысила обязательства по контракту, таким образом "Газпром" установил новый суточный рекорд, сообщила компания в Telegram-канале.
"Двадцатого марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" существенно превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — говорится в публикации.
Объем заявки не приводится. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки десяти миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки десяти миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5 процента (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту, "Северному потоку", и балансирующему ("Ямал — Европа"), втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении — по "Силе Сибири" в Китай.