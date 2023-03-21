https://ria.ru/20230321/gazprom-1859335887.html

Молдавия вернулась к закупкам газа у "Газпрома"

Молдавия вернулась к закупкам газа у "Газпрома" - РИА Новости, 21.03.2023

Молдавия вернулась к закупкам газа у "Газпрома"

Компания "Молдовагаз" в марте снова приступила к закупкам газа у "Газпрома" для потребителей на правом берегу реки Днестр, сообщается в Telegram-канале главы... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T02:26

2023-03-21T02:26

2023-03-21T10:37

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КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" в марте снова приступила к закупкам газа у "Газпрома" для потребителей на правом берегу реки Днестр, сообщается в Telegram-канале главы компании Вадима Чебана. "Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО "Газпром", и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО "Энергоком", — написал Чебан. Он уточнил, что "Газпром" ежедневно обеспечивает этой стране поставку голубого топлива в объеме 5,7 миллиона кубических метров. Топливо использовалось для выработки электричества, а также шло на нужды потребителей из ПМР. В связи с потеплением в этом месяце потребление газа на левом берегу реки Днестр сильно уменьшилось, из-за Кишинев планирует направить часть голубого топлива на правый берег. Сейчас в Молдавии действует режим ЧП. К этой мере привел, в частности, энергокризис, возникший после проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев снова начал покупать электроэнергию у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, располагающейся на территории ПМР. Для этого Кишинев решил направлять в Тирасполь весь полученный от России газ в обмен на электричество.

https://ria.ru/20230318/gaz-1858790427.html

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в мире, кишинев, молдавия, днестр, молдовагаз, газпром