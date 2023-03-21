Рейтинг@Mail.ru
Молдавия вернулась к закупкам газа у "Газпрома" - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 21.03.2023 (обновлено: 10:37 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/gazprom-1859335887.html
Молдавия вернулась к закупкам газа у "Газпрома"
Молдавия вернулась к закупкам газа у "Газпрома" - РИА Новости, 21.03.2023
Молдавия вернулась к закупкам газа у "Газпрома"
Компания "Молдовагаз" в марте снова приступила к закупкам газа у "Газпрома" для потребителей на правом берегу реки Днестр, сообщается в Telegram-канале главы... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T02:26
2023-03-21T10:37
в мире
кишинев
молдавия
днестр
молдовагаз
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_da533cd48c9306b8db80816f6f66a2e1.jpg
КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" в марте снова приступила к закупкам газа у "Газпрома" для потребителей на правом берегу реки Днестр, сообщается в Telegram-канале главы компании Вадима Чебана. "Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО "Газпром", и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО "Энергоком", — написал Чебан. Он уточнил, что "Газпром" ежедневно обеспечивает этой стране поставку голубого топлива в объеме 5,7 миллиона кубических метров. Топливо использовалось для выработки электричества, а также шло на нужды потребителей из ПМР. В связи с потеплением в этом месяце потребление газа на левом берегу реки Днестр сильно уменьшилось, из-за Кишинев планирует направить часть голубого топлива на правый берег. Сейчас в Молдавии действует режим ЧП. К этой мере привел, в частности, энергокризис, возникший после проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев снова начал покупать электроэнергию у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, располагающейся на территории ПМР. Для этого Кишинев решил направлять в Тирасполь весь полученный от России газ в обмен на электричество.
https://ria.ru/20230318/gaz-1858790427.html
кишинев
молдавия
днестр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_16f8c5f7c6b97f57620a2961d1fe2904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, днестр, молдовагаз, газпром
В мире, Кишинев, Молдавия, Днестр, Молдовагаз, Газпром
Молдавия вернулась к закупкам газа у "Газпрома"

"Молдовагаз": Кишинев вернулся к закупкам газа у "Газпрома" после перерыва в три месяца

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 мар — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" в марте снова приступила к закупкам газа у "Газпрома" для потребителей на правом берегу реки Днестр, сообщается в Telegram-канале главы компании Вадима Чебана.
"Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО "Газпром", и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО "Энергоком", — написал Чебан.
Газоприемная станция в Европе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В Германии рассказали о рисках, связанных с окончанием эпохи дешевого газа
18 марта, 14:37
Он уточнил, что "Газпром" ежедневно обеспечивает этой стране поставку голубого топлива в объеме 5,7 миллиона кубических метров. Топливо использовалось для выработки электричества, а также шло на нужды потребителей из ПМР. В связи с потеплением в этом месяце потребление газа на левом берегу реки Днестр сильно уменьшилось, из-за Кишинев планирует направить часть голубого топлива на правый берег.
Сейчас в Молдавии действует режим ЧП. К этой мере привел, в частности, энергокризис, возникший после проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев снова начал покупать электроэнергию у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, располагающейся на территории ПМР. Для этого Кишинев решил направлять в Тирасполь весь полученный от России газ в обмен на электричество.
Потолок цен на трубопроводный газ
15 февраля, 09:00
Инфографика
Потолок цен на трубопроводный газПосмотреть
 
В миреКишиневМолдавияДнестрМолдовагазГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала