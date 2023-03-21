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"Молдовагаз" планирует в апреле погасить кредит, взятый под залог ГТС
"Молдовагаз" планирует в апреле погасить кредит, взятый под залог ГТС - РИА Новости, 21.03.2023
"Молдовагаз" планирует в апреле погасить кредит, взятый под залог ГТС
"Молдовагаз" до конца апреля планирует погасить кредит, выданный предприятием Energocom под залог газотранспортной системы Молдавии, сообщил глава компании... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:24
2023-03-21T16:24
2023-03-21T16:36
экономика
молдавия
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. "Молдовагаз" до конца апреля планирует погасить кредит, выданный предприятием Energocom под залог газотранспортной системы Молдавии, сообщил глава компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале. Госпредприятие Energocom 19 октября прошлого года с согласия кабмина Молдавии заключило кредитный договор с "Молдовагазом" о предоставлении более 56 миллионов долларов. Гарантией кредита стал полный залог в пользу предприятия Energocom 100% доли "Молдовагаза" в уставном капитале ООО "Молдоватрансгаз" вместе с активами. "АО "Молдовагаз" уже оплатило 600 миллионов леев (более 32 миллионов долларов - ред.) предприятию Energocom из основного тела займа размером в 1,050 миллиарда леев (более 56 миллионов долларов - ред.). Полная оплата по займу запланирована на конец апреля", - написал Чебан. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
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экономика, молдавия, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Молдовагаз, Газпром
"Молдовагаз" планирует в апреле погасить кредит, взятый под залог ГТС
"Молдовагаз" планирует до конца апреля погасить кредит, взятый под залог ГТС страны