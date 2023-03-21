https://ria.ru/20230321/garnizon-1859516245.html
В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США
В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США - РИА Новости, 21.03.2023
В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США
Первый постоянный американский военный гарнизон начал действовать в Польше. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:59
2023-03-21T15:59
2023-03-21T17:52
в мире
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сша
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мариуш блащак
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ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Первый постоянный американский военный гарнизон начал действовать в Польше. "С сегодняшнего дня начинает действовать гарнизон в Познани", — заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, присутствующий на торжественной церемонии открытия. Он выразил удовлетворение по поводу того, что постоянное присутствие армии США в республике "становится фактом".Гарнизон в Познани появился вследствие преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland) в гарнизон Вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland). Это восьмое подобное подразделение американских войск в Европе. Гарнизон создан в соответствии с решением президента США от 2022 года. В его задачи входит инфраструктурное обеспечение американских солдат, а также руководство и управление передовыми форпостами армии США на территории Польши.
https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html
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в мире, польша, сша, европа, мариуш блащак
В мире, Польша, США, Европа, Мариуш Блащак
В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США
Глава Минобороны Польши Блащак заявил о начале действия постоянного гарнизона армии США