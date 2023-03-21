https://ria.ru/20230321/garnizon-1859516245.html

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США - РИА Новости, 21.03.2023

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США

Первый постоянный американский военный гарнизон начал действовать в Польше. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:59

2023-03-21T15:59

2023-03-21T17:52

в мире

польша

сша

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мариуш блащак

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ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Первый постоянный американский военный гарнизон начал действовать в Польше. "С сегодняшнего дня начинает действовать гарнизон в Познани", — заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, присутствующий на торжественной церемонии открытия. Он выразил удовлетворение по поводу того, что постоянное присутствие армии США в республике "становится фактом".Гарнизон в Познани появился вследствие преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland) в гарнизон Вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland). Это восьмое подобное подразделение американских войск в Европе. Гарнизон создан в соответствии с решением президента США от 2022 года. В его задачи входит инфраструктурное обеспечение американских солдат, а также руководство и управление передовыми форпостами армии США на территории Польши.

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

https://ria.ru/20230320/polsha-1859010367.html

польша

сша

европа

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в мире, польша, сша, европа, мариуш блащак