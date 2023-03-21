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Россия и КНР выступили за создание единого контртеррористического фронта

Россия и КНР выступили за создание единого контртеррористического фронта - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и КНР выступили за создание единого контртеррористического фронта

Россия и Китай осуждают терроризм и практику вмешательства во внутренние дела под предлогом борьбы с ним, а также продвигают идею формирования единого... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:32

2023-03-21T20:32

2023-03-21T20:33

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай осуждают терроризм и практику вмешательства во внутренние дела под предлогом борьбы с ним, а также продвигают идею формирования единого глобального контртеррористического фронта при центральной роли ООН, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны осуждают терроризм во всех его проявлениях, продвигают идею формирования единого глобального контртеррористического фронта при центральной координирующей роли ООН, выступают против политизации и двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, осуждают практику вмешательства во внутренние дела государств под предлогом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, а также попытки использования террористических и экстремистских группировок в геополитических целях", - говорится в сообщении.

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