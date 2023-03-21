Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР выступили за создание единого контртеррористического фронта - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 21.03.2023 (обновлено: 20:33 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/front-1859616487.html
Россия и КНР выступили за создание единого контртеррористического фронта
Россия и КНР выступили за создание единого контртеррористического фронта - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР выступили за создание единого контртеррористического фронта
Россия и Китай осуждают терроризм и практику вмешательства во внутренние дела под предлогом борьбы с ним, а также продвигают идею формирования единого... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:32
2023-03-21T20:33
в мире
россия
китай
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859614346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08a3a3c5702f337b2db76bed79d962c4.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай осуждают терроризм и практику вмешательства во внутренние дела под предлогом борьбы с ним, а также продвигают идею формирования единого глобального контртеррористического фронта при центральной роли ООН, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны осуждают терроризм во всех его проявлениях, продвигают идею формирования единого глобального контртеррористического фронта при центральной координирующей роли ООН, выступают против политизации и двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, осуждают практику вмешательства во внутренние дела государств под предлогом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, а также попытки использования террористических и экстремистских группировок в геополитических целях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230228/terrorizm-1854870860.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859614346_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_1e18a9093359fff2b105870666197064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, оон
В мире, Россия, Китай, ООН
Россия и КНР выступили за создание единого контртеррористического фронта

Россия и Китай выступили за создание единого глобального контртеррористического фронта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай осуждают терроризм и практику вмешательства во внутренние дела под предлогом борьбы с ним, а также продвигают идею формирования единого глобального контртеррористического фронта при центральной роли ООН, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
"Стороны осуждают терроризм во всех его проявлениях, продвигают идею формирования единого глобального контртеррористического фронта при центральной координирующей роли ООН, выступают против политизации и двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом, осуждают практику вмешательства во внутренние дела государств под предлогом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, а также попытки использования террористических и экстремистских группировок в геополитических целях", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Путин призвал развивать региональную систему противодействия терроризму
28 февраля, 15:39
 
В миреРоссияКитайООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала