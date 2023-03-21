Рейтинг@Mail.ru
Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 21.03.2023 (обновлено: 21:37 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/frantsuzy-1859627772.html
Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге
Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге - РИА Новости, 21.03.2023
Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге
Число французов, которые вынуждены экономить на средствах гигиены в контексте экономического кризиса, выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:33
2023-03-21T21:37
франция
здоровье
гигиена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568736084_0:51:3462:1998_1920x0_80_0_0_d3a973d5673029e58f46f5f4d6b7b1d6.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число французов, которые вынуждены экономить на средствах гигиены в контексте экономического кризиса, выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют результаты опроса компании Ifop по заказу национальной ассоциации Dons solidaires. В условиях инфляции расходы на предметы гигиены не менее тяжелы, чем непомерно высокие счета за электроэнергию и взлетающие цены на продукты питания, пишет газета Liberation, которая публикует итоги исследования. Как выяснилось, по сравнению с 2021 годом число опрошенных, которые вынуждены контролировать расход туалетной бумаги выросло более чем вдвое – с 6% до 13%. Ровно вдвое (с 6% до 12%) увеличилось число респондентов, которые не имеют возможности мыть голову так часто как им хочется. Принимают душ без мыла и геля 8% участников опроса по сравнению с 4% в прошлый раз. Наименьшую динамику продемонстрировала чистка зубов без пасты – с 4% до 7%. Опрос Ifop для Dons solidaires, был проведен в ноябре 2022 года: 1 501 респондент был опрошены с помощью самостоятельно заполняемой онлайн-анкеты.
https://ria.ru/20230308/italyantsy-1856598922.html
https://ria.ru/20230129/frantsiya-1848236254.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568736084_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_3bca55ce507e3445ac9a09c106586472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, здоровье, гигиена
Франция, Здоровье, гигиена
Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге

Dons solidaires: число французов, экономящих на туалетной бумаге, выросло вдвое

© РИА Новости / Максим БлиновПродажа туалетной бумаги в супермаркете
Продажа туалетной бумаги в супермаркете - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Продажа туалетной бумаги в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число французов, которые вынуждены экономить на средствах гигиены в контексте экономического кризиса, выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют результаты опроса компании Ifop по заказу национальной ассоциации Dons solidaires.
В условиях инфляции расходы на предметы гигиены не менее тяжелы, чем непомерно высокие счета за электроэнергию и взлетающие цены на продукты питания, пишет газета Liberation, которая публикует итоги исследования.
В Венеции - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Итальянцы как никогда раньше экономят на еде из-за подорожания продуктов
8 марта, 16:38
«

"Для того чтобы сохранить возможность ежедневно питаться, согреваться, продолжать ездить на работу, люди вынуждены жертвовать доступом к основным средствам гигиены", - заявил газете Доминик Безансон, генеральный делегат ассоциации Dons solidaires, которая занимается сбором непродовольственных товаров, чтобы затем перераспределить их среди наиболее обездоленных граждан.

Как выяснилось, по сравнению с 2021 годом число опрошенных, которые вынуждены контролировать расход туалетной бумаги выросло более чем вдвое – с 6% до 13%.
Ровно вдвое (с 6% до 12%) увеличилось число респондентов, которые не имеют возможности мыть голову так часто как им хочется.
Принимают душ без мыла и геля 8% участников опроса по сравнению с 4% в прошлый раз. Наименьшую динамику продемонстрировала чистка зубов без пасты – с 4% до 7%.
Опрос Ifop для Dons solidaires, был проведен в ноябре 2022 года: 1 501 респондент был опрошены с помощью самостоятельно заполняемой онлайн-анкеты.
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
СМИ: французы пожаловались на необходимость экономить на горячей воде
29 января, 16:20
 
ФранцияЗдоровьегигиена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала