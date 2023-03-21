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Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге
Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге - РИА Новости, 21.03.2023
Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге
Число французов, которые вынуждены экономить на средствах гигиены в контексте экономического кризиса, выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:33
2023-03-21T21:33
2023-03-21T21:37
франция
здоровье
гигиена
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число французов, которые вынуждены экономить на средствах гигиены в контексте экономического кризиса, выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют результаты опроса компании Ifop по заказу национальной ассоциации Dons solidaires. В условиях инфляции расходы на предметы гигиены не менее тяжелы, чем непомерно высокие счета за электроэнергию и взлетающие цены на продукты питания, пишет газета Liberation, которая публикует итоги исследования. Как выяснилось, по сравнению с 2021 годом число опрошенных, которые вынуждены контролировать расход туалетной бумаги выросло более чем вдвое – с 6% до 13%. Ровно вдвое (с 6% до 12%) увеличилось число респондентов, которые не имеют возможности мыть голову так часто как им хочется. Принимают душ без мыла и геля 8% участников опроса по сравнению с 4% в прошлый раз. Наименьшую динамику продемонстрировала чистка зубов без пасты – с 4% до 7%. Опрос Ifop для Dons solidaires, был проведен в ноябре 2022 года: 1 501 респондент был опрошены с помощью самостоятельно заполняемой онлайн-анкеты.
https://ria.ru/20230308/italyantsy-1856598922.html
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франция, здоровье, гигиена
Франция, Здоровье, гигиена
Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге
Dons solidaires: число французов, экономящих на туалетной бумаге, выросло вдвое
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Число французов, которые вынуждены экономить на средствах гигиены в контексте экономического кризиса, выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют результаты опроса компании Ifop по заказу национальной ассоциации Dons solidaires
.
В условиях инфляции расходы на предметы гигиены не менее тяжелы, чем непомерно высокие счета за электроэнергию и взлетающие цены на продукты питания, пишет газета Liberation, которая публикует итоги исследования.
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"Для того чтобы сохранить возможность ежедневно питаться, согреваться, продолжать ездить на работу, люди вынуждены жертвовать доступом к основным средствам гигиены", - заявил газете Доминик Безансон, генеральный делегат ассоциации Dons solidaires, которая занимается сбором непродовольственных товаров, чтобы затем перераспределить их среди наиболее обездоленных граждан.
Как выяснилось, по сравнению с 2021 годом число опрошенных, которые вынуждены контролировать расход туалетной бумаги выросло более чем вдвое – с 6% до 13%.
Ровно вдвое (с 6% до 12%) увеличилось число респондентов, которые не имеют возможности мыть голову так часто как им хочется.
Принимают душ без мыла и геля 8% участников опроса по сравнению с 4% в прошлый раз. Наименьшую динамику продемонстрировала чистка зубов без пасты – с 4% до 7%.
Опрос Ifop для Dons solidaires, был проведен в ноябре 2022 года: 1 501 респондент был опрошены с помощью самостоятельно заполняемой онлайн-анкеты.
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