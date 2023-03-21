https://ria.ru/20230321/frantsuzy-1859627772.html

Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге

Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге - РИА Новости, 21.03.2023

Во Франции увеличилось количество людей, экономящих на туалетной бумаге

Число французов, которые вынуждены экономить на средствах гигиены в контексте экономического кризиса, выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:33

2023-03-21T21:33

2023-03-21T21:37

франция

здоровье

гигиена

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число французов, которые вынуждены экономить на средствах гигиены в контексте экономического кризиса, выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют результаты опроса компании Ifop по заказу национальной ассоциации Dons solidaires. В условиях инфляции расходы на предметы гигиены не менее тяжелы, чем непомерно высокие счета за электроэнергию и взлетающие цены на продукты питания, пишет газета Liberation, которая публикует итоги исследования. Как выяснилось, по сравнению с 2021 годом число опрошенных, которые вынуждены контролировать расход туалетной бумаги выросло более чем вдвое – с 6% до 13%. Ровно вдвое (с 6% до 12%) увеличилось число респондентов, которые не имеют возможности мыть голову так часто как им хочется. Принимают душ без мыла и геля 8% участников опроса по сравнению с 4% в прошлый раз. Наименьшую динамику продемонстрировала чистка зубов без пасты – с 4% до 7%. Опрос Ifop для Dons solidaires, был проведен в ноябре 2022 года: 1 501 респондент был опрошены с помощью самостоятельно заполняемой онлайн-анкеты.

https://ria.ru/20230308/italyantsy-1856598922.html

https://ria.ru/20230129/frantsiya-1848236254.html

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франция, здоровье, гигиена