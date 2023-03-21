Рейтинг@Mail.ru
Пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, считает эксперт - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859427782.html
Пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, считает эксперт
Пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, считает эксперт - РИА Новости, 21.03.2023
Пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, считает эксперт
Революции во Франции из-за пенсионной реформы и на фоне голосования по двум вотумам недоверия правительству не будет, но протестные настроения скажутся на... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:28
2023-03-21T12:28
в мире
франция
россия
европа
эммануэль макрон
элизабет борн
марин ле пен
мгимо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858106969_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_8c7e945f008610aa80373a273a650a32.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Революции во Франции из-за пенсионной реформы и на фоне голосования по двум вотумам недоверия правительству не будет, но протестные настроения скажутся на результатах следующих выборов, в ходе которых партия действующего президента Эммануэля Макрона потеряет голоса части избирателей, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Ранее лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен после голосования по двум вотумам недоверия правительству заявила, что премьер-министр Элизабет Борн должна подать в отставку или президент Макрон должен отстранить ее от должности. "Я считаю, что отставки Борн не будет, потому что голосование в парламенте уже состоялось, хоть и небольшое большинство, но тем не менее у Макрона оно было. Это значит, что реформа законодательная будет уже запущена и постепенно пенсионный возраст поднимут с 62 до 64 лет", - сказал он. Топорнин пояснил, что действия президента Франции продиктованы экономической необходимостью, поскольку бюджет страны не пополняется из-за роста средней продолжительности жизни и большого числа пенсионеров на фоне низкой рождаемости. По его мнению, проведение непопулярной реформы может отразиться на следующих выборах и понизить шансы партии Макрона на победу, при этом сам он уже не вправе выдвигать свою кандидатуру, поскольку по Конституции президент во Франции не может занимать пост дольше двух сроков подряд. "Мне кажется, никакой революции во Франции на этом фоне не произойдет. Конечно, оппозиционные силы используют протестные настроения. Но французы это переживут, это уже не первый раз, когда они протестуют, а власть делает по-своему", - заключил эксперт. Он также подчеркнул, что пенсионный возраст во Франции все равно останется одним из самых низких по сравнению с другими странами в Европе, например, в Греции, Италии и Дании он составляет 67 лет, в Германии, Венгрии и Бельгии - 65. В понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За вотум проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии "Национальное объединение", проголосовали только 94 депутата, он также был отклонён. Премьер Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". После этого оппозиция выдвинула несколько вотумов недоверия правительству. Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821000341.html
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html
https://ria.ru/20230319/lozung-1858870446.html
франция
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858106969_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_5f94a5bf5baef342fbe9196fb778e2e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, элизабет борн, марин ле пен, мгимо
В мире, Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, Марин Ле Пен, МГИМО
Пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, считает эксперт

Доцент Топорнин: пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, но не вызовет революцию

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Революции во Франции из-за пенсионной реформы и на фоне голосования по двум вотумам недоверия правительству не будет, но протестные настроения скажутся на результатах следующих выборов, в ходе которых партия действующего президента Эммануэля Макрона потеряет голоса части избирателей, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Ранее лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен после голосования по двум вотумам недоверия правительству заявила, что премьер-министр Элизабет Борн должна подать в отставку или президент Макрон должен отстранить ее от должности.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Американцы рвутся к пенсионным накоплениям французов. Макрон помогает
3 октября 2022, 08:00
"Я считаю, что отставки Борн не будет, потому что голосование в парламенте уже состоялось, хоть и небольшое большинство, но тем не менее у Макрона оно было. Это значит, что реформа законодательная будет уже запущена и постепенно пенсионный возраст поднимут с 62 до 64 лет", - сказал он.
Топорнин пояснил, что действия президента Франции продиктованы экономической необходимостью, поскольку бюджет страны не пополняется из-за роста средней продолжительности жизни и большого числа пенсионеров на фоне низкой рождаемости.
«
"Реформа непопулярная, но ситуация в экономике складывается таким образом, что властям деваться некуда. Макрон же прекрасно понимает, что французы не поддерживают эту реформу и будут протестовать, что подставляет под удар его партию", - добавил эксперт.
По его мнению, проведение непопулярной реформы может отразиться на следующих выборах и понизить шансы партии Макрона на победу, при этом сам он уже не вправе выдвигать свою кандидатуру, поскольку по Конституции президент во Франции не может занимать пост дольше двух сроков подряд.
Неубранный мусор на улице в Париже - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Королевство крыс: Европа сдалась хаосу
20 марта, 08:00
"Мне кажется, никакой революции во Франции на этом фоне не произойдет. Конечно, оппозиционные силы используют протестные настроения. Но французы это переживут, это уже не первый раз, когда они протестуют, а власть делает по-своему", - заключил эксперт.
Он также подчеркнул, что пенсионный возраст во Франции все равно останется одним из самых низких по сравнению с другими странами в Европе, например, в Греции, Италии и Дании он составляет 67 лет, в Германии, Венгрии и Бельгии - 65.
В понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За вотум проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии "Национальное объединение", проголосовали только 94 депутата, он также был отклонён.
Молодые люди неподалеку от Эйфелевой башни в Париже - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Макрон за полгода проиграл политику, экономику и страну
7 ноября 2022, 08:00
Премьер Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". После этого оппозиция выдвинула несколько вотумов недоверия правительству.
Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
Марш против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО в Париже
Лозунг французских митингующих против НАТО нашел отклик в Европарламенте
19 марта, 02:02
 
В миреФранцияРоссияЕвропаЭммануэль МакронЭлизабет БорнМарин Ле ПенМГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала