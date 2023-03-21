https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859427782.html

Пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, считает эксперт

Пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, считает эксперт - РИА Новости, 21.03.2023

Пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, считает эксперт

Революции во Франции из-за пенсионной реформы и на фоне голосования по двум вотумам недоверия правительству не будет, но протестные настроения скажутся на... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:28

2023-03-21T12:28

2023-03-21T12:28

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Революции во Франции из-за пенсионной реформы и на фоне голосования по двум вотумам недоверия правительству не будет, но протестные настроения скажутся на результатах следующих выборов, в ходе которых партия действующего президента Эммануэля Макрона потеряет голоса части избирателей, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Ранее лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен после голосования по двум вотумам недоверия правительству заявила, что премьер-министр Элизабет Борн должна подать в отставку или президент Макрон должен отстранить ее от должности. "Я считаю, что отставки Борн не будет, потому что голосование в парламенте уже состоялось, хоть и небольшое большинство, но тем не менее у Макрона оно было. Это значит, что реформа законодательная будет уже запущена и постепенно пенсионный возраст поднимут с 62 до 64 лет", - сказал он. Топорнин пояснил, что действия президента Франции продиктованы экономической необходимостью, поскольку бюджет страны не пополняется из-за роста средней продолжительности жизни и большого числа пенсионеров на фоне низкой рождаемости. По его мнению, проведение непопулярной реформы может отразиться на следующих выборах и понизить шансы партии Макрона на победу, при этом сам он уже не вправе выдвигать свою кандидатуру, поскольку по Конституции президент во Франции не может занимать пост дольше двух сроков подряд. "Мне кажется, никакой революции во Франции на этом фоне не произойдет. Конечно, оппозиционные силы используют протестные настроения. Но французы это переживут, это уже не первый раз, когда они протестуют, а власть делает по-своему", - заключил эксперт. Он также подчеркнул, что пенсионный возраст во Франции все равно останется одним из самых низких по сравнению с другими странами в Европе, например, в Греции, Италии и Дании он составляет 67 лет, в Германии, Венгрии и Бельгии - 65. В понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За вотум проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии "Национальное объединение", проголосовали только 94 депутата, он также был отклонён. Премьер Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". После этого оппозиция выдвинула несколько вотумов недоверия правительству. Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.

https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821000341.html

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html

https://ria.ru/20230319/lozung-1858870446.html

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в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, элизабет борн, марин ле пен, мгимо