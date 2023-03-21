https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859359818.html

Число задержанных в Париже во время протестов выросло до 171 человека

Число задержанных в Париже во время протестов выросло до 171 человека - РИА Новости, 21.03.2023

Число задержанных в Париже во время протестов выросло до 171 человека

Число задержанных в Париже в ходе протестов против пенсионной реформы достигло 171, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:58

2023-03-21T08:58

2023-03-21T09:01

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число задержанных в Париже в ходе протестов против пенсионной реформы достигло 171, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. Ранее телеканал BFMTV также со ссылкой на источник в полиции сообщил о задержании 101 человека в Париже в ходе протестов по поводу принятия во Франции пенсионной реформы. В понедельник национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило два вотума недоверия правительству страны. В понедельник в нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За него проголосовали 278 депутатов, девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии, возглавляемой Марин Ле Пен, "Национальное объединение", проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен. После этого на акции протеста в Париже начались стычки демонстрантов и полиции. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.

https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859131060.html

https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859028576.html

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция