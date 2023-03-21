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Число задержанных в Париже во время протестов выросло до 171 человека - РИА Новости, 21.03.2023
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08:58 21.03.2023 (обновлено: 09:01 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859359818.html
Число задержанных в Париже во время протестов выросло до 171 человека
Число задержанных в Париже во время протестов выросло до 171 человека - РИА Новости, 21.03.2023
Число задержанных в Париже во время протестов выросло до 171 человека
Число задержанных в Париже в ходе протестов против пенсионной реформы достигло 171, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:58
2023-03-21T09:01
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число задержанных в Париже в ходе протестов против пенсионной реформы достигло 171, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. Ранее телеканал BFMTV также со ссылкой на источник в полиции сообщил о задержании 101 человека в Париже в ходе протестов по поводу принятия во Франции пенсионной реформы. В понедельник национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило два вотума недоверия правительству страны. В понедельник в нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За него проголосовали 278 депутатов, девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии, возглавляемой Марин Ле Пен, "Национальное объединение", проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен. После этого на акции протеста в Париже начались стычки демонстрантов и полиции. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859131060.html
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
Число задержанных в Париже во время протестов выросло до 171 человека

Число задержанных в Париже на протестах против пенсионной реформы достигло 171 человека

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Сотрудники полиции во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число задержанных в Париже в ходе протестов против пенсионной реформы достигло 171, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции.
Ранее телеканал BFMTV также со ссылкой на источник в полиции сообщил о задержании 101 человека в Париже в ходе протестов по поводу принятия во Франции пенсионной реформы. В понедельник национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило два вотума недоверия правительству страны.
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«
"По словам источника в полиции, вскоре после 0.30 (2.30 мск - ред.) в Париже был задержан 171 человек", - передает агентство.
В понедельник в нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). За него проголосовали 278 депутатов, девять высказались против, однако он был отклонен, так как не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов. За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии, возглавляемой Марин Ле Пен, "Национальное объединение", проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен. После этого на акции протеста в Париже начались стычки демонстрантов и полиции.
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На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".
Пенсионная реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.
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