https://ria.ru/20230321/feyki-1859544059.html
"Википедии" грозят штрафы за фейки до восьми миллионов рублей
"Википедии" грозят штрафы за фейки до восьми миллионов рублей - РИА Новости, 21.03.2023
"Википедии" грозят штрафы за фейки до восьми миллионов рублей
Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал два новых протокола, составленных Роскомнадзором на фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" фейках о... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:06
2023-03-21T17:06
2023-03-21T17:18
москва
wikipedia
россия
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_0:117:2001:1242_1920x0_80_0_0_053cfc3c81f250af35e2c8991d55493d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал два новых протокола, составленных Роскомнадзором на фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в 422-м мировом судебном участке во вторник.Согласно КоАП РФ, за данные протоколы компании грозят штрафы до 8 миллионов рублей. На прошлой неделе суд зарегистрирован аналогичный протокол, который будет рассмотрен 6 апреля.Ранее судья Таганского района Москвы 422-го мирового судебного участка Тимур Вахрамеев четыре раза назначал штрафы Wikimedia, общая сумма которых составила 9 миллионов рублей.При рассмотрении прошлых протоколов представитель компании Александр Ганзер неоднократно заявлял, что если правонарушение и было совершено, то протоколы должны быть составлены по месту нахождения компании, то есть в США.
https://ria.ru/20221101/shtraf-1828372510.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_95:0:1904:1357_1920x0_80_0_0_abc363e4a05fcb091a20a6c470b0481d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, wikipedia, россия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Wikipedia, Россия, США, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Википедии" грозят штрафы за фейки до восьми миллионов рублей
На "Википедию" составили протоколы о фейках, ей грозят штрафы до восьми миллионов рублей