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"Википедии" грозят штрафы за фейки до восьми миллионов рублей - РИА Новости, 21.03.2023
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17:06 21.03.2023 (обновлено: 17:18 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/feyki-1859544059.html
"Википедии" грозят штрафы за фейки до восьми миллионов рублей
"Википедии" грозят штрафы за фейки до восьми миллионов рублей - РИА Новости, 21.03.2023
"Википедии" грозят штрафы за фейки до восьми миллионов рублей
Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал два новых протокола, составленных Роскомнадзором на фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" фейках о... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:06
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал два новых протокола, составленных Роскомнадзором на фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в 422-м мировом судебном участке во вторник.Согласно КоАП РФ, за данные протоколы компании грозят штрафы до 8 миллионов рублей. На прошлой неделе суд зарегистрирован аналогичный протокол, который будет рассмотрен 6 апреля.Ранее судья Таганского района Москвы 422-го мирового судебного участка Тимур Вахрамеев четыре раза назначал штрафы Wikimedia, общая сумма которых составила 9 миллионов рублей.При рассмотрении прошлых протоколов представитель компании Александр Ганзер неоднократно заявлял, что если правонарушение и было совершено, то протоколы должны быть составлены по месту нахождения компании, то есть в США.
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москва, wikipedia, россия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Wikipedia, Россия, США, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Википедии" грозят штрафы за фейки до восьми миллионов рублей

На "Википедию" составили протоколы о фейках, ей грозят штрафы до восьми миллионов рублей

© РИА НовостиСайт российской Википедии
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости
Сайт российской Википедии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал два новых протокола, составленных Роскомнадзором на фонд Wikimedia за неудаление из "Википедии" фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в 422-м мировом судебном участке во вторник.
«
"Зарегистрированы протоколы по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении Wikimedia Foundation, Inc (НКО, одним из проектов которой является "Википедия"), дата рассмотрения пока не назначена", - сказала собеседница агентства.
Согласно КоАП РФ, за данные протоколы компании грозят штрафы до 8 миллионов рублей. На прошлой неделе суд зарегистрирован аналогичный протокол, который будет рассмотрен 6 апреля.
Ранее судья Таганского района Москвы 422-го мирового судебного участка Тимур Вахрамеев четыре раза назначал штрафы Wikimedia, общая сумма которых составила 9 миллионов рублей.
При рассмотрении прошлых протоколов представитель компании Александр Ганзер неоднократно заявлял, что если правонарушение и было совершено, то протоколы должны быть составлены по месту нахождения компании, то есть в США.
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МоскваWikipediaРоссияСШАФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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