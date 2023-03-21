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Военные в Приморье провели стрельбы из ракетных комплексов "Фагот" - РИА Новости, 21.03.2023
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05:41 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/fagot-1859342879.html
Военные в Приморье провели стрельбы из ракетных комплексов "Фагот"
Военные в Приморье провели стрельбы из ракетных комплексов "Фагот" - РИА Новости, 21.03.2023
Военные в Приморье провели стрельбы из ракетных комплексов "Фагот"
Военнослужащие Восточного военного округа провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" на полигоне в Приморье, сообщает ВВО. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T05:41
2023-03-21T05:41
безопасность
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" на полигоне в Приморье, сообщает ВВО. "На полигоне "Сергеевский" общевойскового объединения Восточного военного округа в Приморском крае военнослужащие выполнили боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот". Они вели огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику противника", - говорится в сообщении. Также в ходе тренировки противотанковые расчеты отработали разведку целей, использование оптических приборов, смену позиций и огневое прикрытие.
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безопасность, приморский край
Безопасность, Приморский край
Военные в Приморье провели стрельбы из ракетных комплексов "Фагот"

Военные в Приморье провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов "Фагот"

© РИА Новости / Николай Сидоров | Перейти в медиабанкБоец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" во время тактических учений
Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса Фагот во время тактических учений - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Николай Сидоров
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Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" во время тактических учений . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" на полигоне в Приморье, сообщает ВВО.
"На полигоне "Сергеевский" общевойскового объединения Восточного военного округа в Приморском крае военнослужащие выполнили боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот". Они вели огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику противника", - говорится в сообщении.
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Также в ходе тренировки противотанковые расчеты отработали разведку целей, использование оптических приборов, смену позиций и огневое прикрытие.
 
БезопасностьПриморский край
 
 
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