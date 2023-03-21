https://ria.ru/20230321/fagot-1859342879.html

Военные в Приморье провели стрельбы из ракетных комплексов "Фагот"

Военные в Приморье провели стрельбы из ракетных комплексов "Фагот" - РИА Новости, 21.03.2023

Военные в Приморье провели стрельбы из ракетных комплексов "Фагот"

Военнослужащие Восточного военного округа провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" на полигоне в Приморье, сообщает ВВО. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T05:41

2023-03-21T05:41

2023-03-21T05:41

безопасность

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот" на полигоне в Приморье, сообщает ВВО. "На полигоне "Сергеевский" общевойскового объединения Восточного военного округа в Приморском крае военнослужащие выполнили боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот". Они вели огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику противника", - говорится в сообщении. Также в ходе тренировки противотанковые расчеты отработали разведку целей, использование оптических приборов, смену позиций и огневое прикрытие.

https://ria.ru/20230320/snaypery-1859021946.html

приморский край

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безопасность, приморский край