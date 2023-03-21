https://ria.ru/20230321/energonositeli-1859333017.html

США увеличили экспорт энергоносителей по всему миру, кроме КНР

США увеличили экспорт энергоносителей по всему миру, кроме КНР - РИА Новости, 21.03.2023

США увеличили экспорт энергоносителей по всему миру, кроме КНР

США в прошлом году достигли рекордных показателей экспорта за счет энергоносителей, поставки которых росли практически повсеместно, за исключением Китая,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T01:30

2023-03-21T01:30

2023-03-21T01:33

в мире

сша

китай

россия

цены на нефть

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США в прошлом году достигли рекордных показателей экспорта за счет энергоносителей, поставки которых росли практически повсеместно, за исключением Китая, говорится в докладе экономических советников президента Джо Байдена. Они констатировали, что конфликт на востоке Европы оказал более значительное влияние на экономику США, чем можно было бы ожидать с учетом малой доли России и Украины в американской внешней торговле. "Возросший спрос на энергоносители, которые экспортируют США, стал ключевым драйвером, поскольку многие страны, особенно в Европе, искали замену России в качестве поставщика сырой нефти и природного газа. Американский экспорт в широком спектре промышленных товаров и материалов, включая энергоносители, достиг рекордных значений в 2022 году. То же относится и к экспорту потребительских товаров", - говорится в докладе. Если расширение поставок сжиженного природного газа из США пришлось на Европу, то американский нефтяной экспорт увеличился по всему миру. Исключением стал Китай, куда поставки нефти, наоборот, сократились. Авторы доклада отметили также, что на долю России и Украины приходится 0,5% американского экспорта и 1,1% импорта, однако обе страны занимают доминирующее положение на ряде глобальных сырьевых рынков, и сбои в поставках оттуда привели к росту цен на продукты питания и топливо в США, разогнали инфляцию.

https://ria.ru/20230321/kitay-1859328955.html

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, россия, цены на нефть, джо байден