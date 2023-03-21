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Россия и КНР намерены осуществлять более тесное партнерство в энергетике - РИА Новости, 21.03.2023
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20:11 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/energetika-1859610918.html
Россия и КНР намерены осуществлять более тесное партнерство в энергетике
Россия и КНР намерены осуществлять более тесное партнерство в энергетике - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР намерены осуществлять более тесное партнерство в энергетике
Россия и Китай намерены осуществлять более тесное партнерство в энергетике, поддерживать компании в реализации энергопроектов. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:11
2023-03-21T20:11
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай намерены осуществлять более тесное партнерство в энергетике, поддерживать компании в реализации энергопроектов. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны намерены осуществлять еще более тесное партнерство в энергетической сфере, поддерживать предприятия России и Китая в реализации проектов энергетического сотрудничества в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической, атомной и других сферах, а также инициатив, способствующих снижению выбросов парниковых газов, в том числе связанных с использованием низкоэмиссионных и возобновляемых источников энергии", - говорится в заявлении. Кроме того, страны будут защищать международную энергетическую безопасность, стабильность цепочек производства и поставок энергетической продукции, содействовать справедливым энергопереходам и низкоуглеродному развитию. Уточняется, что РФ и КНР будут сообща вносить вклад в "долгосрочное, здоровое и стабильное развитие глобального энергетического рынка".
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экономика, россия, китай
Экономика, Россия, Китай
Россия и КНР намерены осуществлять более тесное партнерство в энергетике

Россия и КНР настроены на более тесное партнерство в энергетике и поддержку энергопроектов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай намерены осуществлять более тесное партнерство в энергетике, поддерживать компании в реализации энергопроектов.
Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны намерены осуществлять еще более тесное партнерство в энергетической сфере, поддерживать предприятия России и Китая в реализации проектов энергетического сотрудничества в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической, атомной и других сферах, а также инициатив, способствующих снижению выбросов парниковых газов, в том числе связанных с использованием низкоэмиссионных и возобновляемых источников энергии", - говорится в заявлении.
Кроме того, страны будут защищать международную энергетическую безопасность, стабильность цепочек производства и поставок энергетической продукции, содействовать справедливым энергопереходам и низкоуглеродному развитию. Уточняется, что РФ и КНР будут сообща вносить вклад в "долгосрочное, здоровое и стабильное развитие глобального энергетического рынка".
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